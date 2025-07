Esqueça os químicos: este ingrediente que está na sua cozinha acaba com as baratas em casa

Não há nada pior do que ter baratas em casa e há uma forma simples para que estas nunca apareçam.

O verão é frequentemente associado a praia, férias e dias mais longos, mas, para muitas pessoas, esta estação traz também um incómodo adicional: a presença de baratas em casa. Com a chegada do calor, parece que a população destes insetos aumenta significativamente, invadindo as habitações de forma inesperada. Se está a lidar com este problema, existem formas de afastar as baratas sem recorrer a produtos químicos agressivos.

Estes insetos tendem a surgir em locais onde há alimentos, pelo que a principal medida preventiva é garantir que não existe comida exposta ou de fácil acesso. É importante fechar bem as embalagens, esvaziar o lixo com frequência e manter o chão e as bancadas limpos, evitando deixar migalhas ou resíduos alimentares.

No entanto, estas precauções por si só podem não ser suficientes para eliminar as baratas. Muitas pessoas recorrem a inseticidas químicos, mas, para quem prefere evitar soluções agressivas dentro de casa, a alternativa pode estar no armário dos temperos, como refere o site El Economista.

Segundo o portal espanhol, os orégãos funcionam como um inseticida caseiro bastante eficaz contra baratas, eficácia essa já comprovada. O site The Pest Rangers explica que estas ervas aromáticas repelem estes insetos devido ao seu odor intenso, que as baratas detestam. A forma mais eficaz de utilização é através do óleo essencial de orégãos, embora também seja possível recorrer à planta em si.

A recomendação passa por preparar uma mistura com orégãos frescos numa garrafa com pulverizador, juntando azeite, vinagre e água em partes iguais. Caso opte pelo óleo essencial, pode usar apenas vinagre e água, ou até simplesmente água, conforme sugerido pelo The Pest Rangers.

Aplique esta solução nas zonas estratégicas da casa, como junto a portas e janelas, na cozinha e perto do caixote do lixo. Assim, é provável que as visitas indesejadas destes insetos deixem de acontecer.