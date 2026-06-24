Só se fala da festa de anos luxuosa de Bárbara Bandeira. E o detalhe mais comentado não é o vestido

A cantora celebrou os 25 anos de uma forma que parecia saída de um filme.

Bárbara Bandeira reuniu família e amigos mais próximos para uma festa exclusiva de aniversário a bordo de um barco no rio Tejo, numa noite marcada pelo glamour, pela música e por vários momentos que não passaram despercebidos.

A artista esteve acompanhada por algumas das pessoas mais importantes da sua vida, entre elas os pais, Rui Bandeira e Siara Holanda, e o irmão, Tiago Bandeira. Também marcaram presença vários amigos e figuras conhecidas, como Agir, Catarina Gama e Luís Borges. Nas redes sociais, a família assinalou esta data especial com mensagens que revelam o orgulho e o amor que sentem por Bárbara. "25. Sempre aqui", escreveu Tiago Bandeira numa fotografia ao lado da irmã, enquanto os pais destacaram as palavras "amor" e "família".

Mas houve muitos pormenores que ajudaram a transformar esta celebração numa noite memorável. A decoração foi pensada ao pormenor, com flores, balões e um impressionante ramo de rosas decorado com penas. Entre os elementos que mais chamaram a atenção esteve ainda um gigantesco barco de sushi, que rapidamente se tornou um dos protagonistas da festa. Pelo meio, os convidados tiveram ainda oportunidade de acompanhar o jogo de Portugal frente ao Uzbequistão através de um ecrã gigante instalado a bordo.

Outro dos destaques da noite foi o bolo de aniversário escolhido por Bárbara Bandeira. Longe das opções tradicionais, a cantora optou por uma criação original que incluía a frase "Miss Fully Developed Frontal Lobe". A expressão faz referência, de forma divertida, ao facto de o córtex pré-frontal atingir a sua maturação principal por volta dos 25 anos, idade que a artista celebrou nesta data.

E como não podia deixar de ser, o look da aniversariante foi também objeto de grande atenção. Bárbara surgiu com um vestido prateado inspirado no universo das sereias, totalmente ajustado à silhueta e com detalhes em forma de conchas na zona do peito. Um look elegante, ousado e sofisticado que não deixou ninguém indiferente e que muitos seguidores consideraram um dos mais marcantes da cantora nos últimos tempos.







Aos 25 anos, Bárbara Bandeira continua a afirmar-se como uma das artistas mais populares da sua geração. E se os palcos já mostraram a dimensão do seu talento, esta celebração veio confirmar que também sabe transformar momentos especiais em verdadeiros cenários de sonho.



