Só se fala da festa de anos luxuosa de Bárbara Bandeira. E o detalhe mais comentado não é o vestido

  • Dois às 10
  • Ontem às 15:13

A cantora celebrou os 25 anos de uma forma que parecia saída de um filme.

Bárbara Bandeira reuniu família e amigos mais próximos para uma festa exclusiva de aniversário a bordo de um barco no rio Tejo, numa noite marcada pelo glamour, pela música e por vários momentos que não passaram despercebidos.

A artista esteve acompanhada por algumas das pessoas mais importantes da sua vida, entre elas os pais, Rui Bandeira e Siara Holanda, e o irmão, Tiago Bandeira. Também marcaram presença vários amigos e figuras conhecidas, como Agir, Catarina Gama e Luís Borges. Nas redes sociais, a família assinalou esta data especial com mensagens que revelam o orgulho e o amor que sentem por Bárbara. "25. Sempre aqui", escreveu Tiago Bandeira numa fotografia ao lado da irmã, enquanto os pais destacaram as palavras "amor" e "família".

Mas houve muitos pormenores que ajudaram a transformar esta celebração numa noite memorável. A decoração foi pensada ao pormenor, com flores, balões e um impressionante ramo de rosas decorado com penas. Entre os elementos que mais chamaram a atenção esteve ainda um gigantesco barco de sushi, que rapidamente se tornou um dos protagonistas da festa. Pelo meio, os convidados tiveram ainda oportunidade de acompanhar o jogo de Portugal frente ao Uzbequistão através de um ecrã gigante instalado a bordo.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Outro dos destaques da noite foi o bolo de aniversário escolhido por Bárbara Bandeira. Longe das opções tradicionais, a cantora optou por uma criação original que incluía a frase "Miss Fully Developed Frontal Lobe". A expressão faz referência, de forma divertida, ao facto de o córtex pré-frontal atingir a sua maturação principal por volta dos 25 anos, idade que a artista celebrou nesta data.

E como não podia deixar de ser, o look da aniversariante foi também objeto de grande atenção. Bárbara surgiu com um vestido prateado inspirado no universo das sereias, totalmente ajustado à silhueta e com detalhes em forma de conchas na zona do peito. Um look elegante, ousado e sofisticado que não deixou ninguém indiferente e que muitos seguidores consideraram um dos mais marcantes da cantora nos últimos tempos.


 

Aos 25 anos, Bárbara Bandeira continua a afirmar-se como uma das artistas mais populares da sua geração. E se os palcos já mostraram a dimensão do seu talento, esta celebração veio confirmar que também sabe transformar momentos especiais em verdadeiros cenários de sonho.

 

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM
Temas: Bárbara Bandeira Agir Catarina Gama Luís Borges Rui Bandeira
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Perderam 20kg juntos: pais de Bárbara Bandeira surgem irreconhecíveis

Pai de Bárbara Bandeira surge irreconhecível. Surpreenda-se com as fotos

Fora do Estúdio

"Eu chego sempre, mais cedo ou mais tarde estou lá". O desabafo de Cristiano Ronaldo após noite de sonho no Mundial

Ontem às 16:27

"Ainda parece um sonho": Célia e Telmo do 1.º Big Brother recebem o filho de volta

Ontem às 12:22

Cristiano Ronaldo silenciou os críticos em campo. As irmãs fizeram o resto

Ontem às 01:49

Cristina Ferreira acompanhou o jogo de Portugal de uma forma pouco habitual

23 jun, 21:19

Esta mãe mudou apenas um hábito e conseguiu perder 20 quilos em quatro meses

23 jun, 14:03

Sem sair de casa e sem dietas radicais: o método caseiro que levou Leonardo a perder quase 40 kg

23 jun, 10:41

Arrepiante: o mundo está a partilhar a declaração de Diogo Jota feita 11 dias antes de morrer

23 jun, 09:34
MAIS

Mais Vistos

O método genial deste jovem para emagrecer 30 quilos a fazer o que mais gostava

23 jun, 10:03

Cristina Ferreira vai de férias e deixa aviso em direto: «Que Deus Nosso Senhor vos ajude»

Ontem às 09:59

Idosa, de 82 anos, encontrada morta em casa anorética e desnutrida

Ontem às 12:21

Sara esclarece tudo sobre João Ricardo e expõe Hugo

23 jun, 12:14

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Receitas

Esta salada fresca é perfeita para os dias quentes e fica pronta em poucos minutos

16 jun, 16:07

Procura uma sobremesa simples para o verão? Experimente este semifrio de gelatina e pêssego

12 jun, 16:00

Saiba como assar sardinhas na air fryer sem que o cheiro a peixe invada a casa

12 jun, 15:00

Quem prova estas sardinhas no forno jura que foram feitas na brasa

11 jun, 16:00

Conversas

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Este robot aspira, lava e trata de si próprio. E nunca esteve tão barato

Ontem às 20:06

"Eu chego sempre, mais cedo ou mais tarde estou lá". O desabafo de Cristiano Ronaldo após noite de sonho no Mundial

Ontem às 16:27

Só se fala da festa de anos luxuosa de Bárbara Bandeira. E o detalhe mais comentado não é o vestido

Ontem às 15:13

"Ainda parece um sonho": Célia e Telmo do 1.º Big Brother recebem o filho de volta

Ontem às 12:22