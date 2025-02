Poupe mais de 1300€ em 2025 com um plano que começa com apenas 1€

Pequenos gestos, que implicam pouco sacrifício no orçamento, podem conduzir a valores muito interessantes de poupança

Se quer chegar ao fim de 2025 com mais de 1300 euros de lado, há um método suave, mas eficiente, para o conseguir. Falamos do desafio das 52 semanas, criado pela fundadora do MoneyLab, Bárbara Barroso, que promete transformar pequenas contribuições semanais numa poupança significativa, sem exigir grandes sacrifícios ou mudanças radicais na rotina.

O que é o desafio das 52 semanas?

O desafio das 52 semanas é uma metodologia de poupança que tem vindo a ganhar popularidade ao longo dos anos. Embora já exista há bastante tempo, foi em 2016 que Bárbara Barroso o partilhou no seu blog , tornando-se um fenómeno entre aqueles que querem poupar sem grandes sacrifícios. Desde então, o desafio tem sido adotado por milhares de pessoas.

Como funciona?

O conceito do desafio das 52 semanas é bastante simples. Durante as 52 semanas do ano, deve poupar o valor correspondente ao número da semana em euros. Na 1.ª semana poupa 1 euro, na 2.ª semana poupa 2 euros e assim sucessivamente, até à 52.ª semana, onde poupa 52 euros. No final, poupa um total de 1378 euros.

Este sistema de poupança progressiva permite-lhe construir a sua poupança de forma gradual. O desafio foi pensado para ser acessível a todos, independentemente do orçamento mensal, o que significa que pode ajustar o valor a poupar conforme as suas possibilidades.

A versão decrescente

Se, por qualquer motivo, preferir um plano de poupança que comece com quantias maiores e vá diminuindo ao longo do ano, pode adaptar o desafio das 52 semanas de forma decrescente, recomenda a especialista. Assim, começa a poupar 52 euros na 1.ª semana, 51 euros na 2.ª semana e assim sucessivamente, até chegar à última semana, em que pouparia apenas 1 euro.

Esta alternativa pode ser uma boa opção para quem tem um orçamento mais folgado no início do ano e prefere, por isso, poupar montantes mais elevados nesses meses. O valor final poupado será o mesmo: 1378 euros.

Dicas para maximizar o sucesso do desafio

Use uma tabela ou uma aplicação para controlar os progressos : Manter o registo da sua poupança é uma excelente forma de acompanhar o seu progresso e sentir-se motivado.

Reserve o dinheiro logo no início da semana : Para evitar gastar o valor que planeou poupar, pode optar por reservar o montante no início de cada semana.

Adapte o desafio ao seu ritmo: Se, por algum motivo, não conseguir seguir o ritmo proposto, não desista. Pode sempre fazer ajustes aos valores a poupar. O importante é manter o foco no objetivo final.

