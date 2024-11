Bárbara Norton de Matos sobre João Moura Caetano: «Não sei se foi o amor da minha vida... Foi uma paixão!»

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Bárbara Norton de Matos sobre namoro com João Moura Caetano: «Sinto-me uma miúda ao lado dele»

João Moura Caetano revela que namoro com Bárbara Norton de Matos terminou por telefone. Veja o vídeo

Bárbara Norton de Matos afirma: «A minha prioridade são as minhas filhas»

Cláudio Ramos questiona Bárbara Norton de Matos: «Arrependeste de alguma coisa?» - Surpreenda-se com a resposta

Hilariante! Bárbara Norton de Matos confessa: «Estou a receber imensas propostas de pretendentes no meu email»

Bárbara Norton de Matos sobre relação com João Moura Caetano: «O João foi uma paixão!»

Bárbara Norton de Matos fez declarações inéditas sobre a sua vida amorosa

Como está o coração de Bárbara Norton de Matos?

Desde ter terminado a relação com o cavaleiro João Moura Caetano, até ter aparecido em público de mão dada com um homem, Bárbara Norton de Matos tem estado no centro das polémicas.

A atriz marcou presença no programa das manhãs esta sexta-feira, dia 22 de novembro, para conversar com Cláudio Ramos sobre as mais recentes novidades na sua vida.

Bárbara Norton de Matos foi questionada por Cláudio Ramos sobre se tem um novo namorado, pergunta à qual a atriz respondeu que não. A empresária revelou que se trata apenas de um amigo e que as imagens foram divulgadas com um contexto enganoso.

Durante a conversa, Cláudio Ramos questionou: «Já tiveste o amor da tua vida?». «Eu acho que já tive mais do que um. Não sei bem se é o amor da vida ou se foi as paixões da minha vida. E como não foram relações muito duradouras, não sei se foi o amor da minha vida», respondeu Bárbara, descrevendo-se como uma mulher de paixões fortes.

A ex-relação com João Moura Caetano

Cláudio Ramos fez questão de falar sobre a mais recente relação pública da atriz, com o cavaleiro João Moura Caetano. «O João foi uma paixão?». «Foi. Acho que foi claro, foi evidente», respondeu Bárbara.

«Faziam um casal tão bonito...», respondeu Cláudio Ramos. «Mas já foi!», respondeu Bárbara, em risos.