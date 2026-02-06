Atriz da TVI vive susto com a filha que deu entrada no hospital: «Foi uma questão de horas»

  • Dois às 10
  • Hoje às 18:09

Bárbara Norton de Matos viveu momentos de grande aflição após a filha, Flor, sofrer um problema de saúde repentino que obrigou a uma ida urgente ao hospital, um episódio que a atriz decidiu partilhar para tranquilizar os seguidores e alertar para a rapidez com que estas situações podem surgir nas crianças.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Bárbara Norton de Matos recorreu às redes sociais para partilhar com os seguidores um susto de saúde vivido recentemente com a filha, Flor. Num vídeo emotivo, a atriz explicou que a menina ainda se encontra em recuperação, mas fez questão de tranquilizar quem a acompanha, garantindo que o pior já ficou para trás.

“Isto foi um susto”, começou por confessar, revelando que a filha ficou irreconhecível em muito pouco tempo. Segundo Bárbara, tudo aconteceu de forma inesperada e rápida: “Ela desidratou muito depressa, durante a noite. Foi uma questão de horas”.

A situação agravou-se momentos depois, quando a atriz se preparava para se deslocar ao hospital. “Quando estava a preparar-me para ir com ela, ela perdeu os sentidos. Foi o pânico”, contou, assumindo que teve de chamar os bombeiros para prestar assistência imediata à criança.

Flor acabou por ser transportada para o hospital, onde recebeu os cuidados necessários e respondeu bem ao tratamento. Já de regresso a casa, o cenário é bem diferente e muito mais tranquilo. Bárbara mostrou a filha bem-disposta e a retomar a normalidade do dia a dia, partilhando até um momento descontraído: “Hoje de manhã já comeu uma torradinha… quatro”, brincou, lembrando que a menina tinha passado “um dia inteiro sem comer”.

Apesar do momento delicado, a atriz deixou uma mensagem de esperança e serenidade, reforçando que Flor está a recuperar bem e que tudo está a evoluir positivamente.

Temas: Barbara Norton de Matos Novelas Dois às 10

Fora do Estúdio

Ex-concorrentes do «Big Brother» mostram bebé pela primeira vez e há um pormenor que salta à vista de todos

Há 3h e 59min

"Querido, Mudei a Casa" vai partir para zonas afetadas pelo mau tempo. E está a pedir estes materiais

Hoje às 09:55

O pedido que comoveu Portugal teve resposta: pai e filha reencontram-se após 20 anos

Hoje às 09:18

Foi uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa. Hoje, afastada dos ecrãs, enfrenta críticas à aparência

Ontem às 16:21

Georgina Rodríguez mostra almoço de aniversário de Cristiano Ronaldo. E é impossível não ficar com água na boca

Ontem às 15:11

«Ele só tinha 21 anos»: Marisa recorda como Pedro Jorge a pediu em namoro e o gesto que a conquistou

Ontem às 09:45

Após assumir erros com cirurgias, vencedora do «Big Brother» mostra resultado de três intervenções estéticas

4 fev, 15:57
MAIS

Mais Vistos

Liliana Almeida faz revelação sobre a vida amorosa de Andrea Soares e acrescenta: “Todos os que estão lá dentro são ex-namorados de amigas nossas”

Hoje às 10:30

Depois de polémica, Helena Laureano volta à televisão e anuncia problema de saúde

Hoje às 10:36

A reação do filho de Jéssica ao perder a casa com a depressão Kristin vai comover o país

Hoje às 11:57

«Querido, Mudei a Casa» vai às zonas afetadas pelas tempestades ajudar a população

Hoje às 09:31

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Receitas

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

Hoje às 17:00

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Fotos

Energia de reserva em formato compacto: uma powerbank solar para emergências

Há 13 min

Ex-concorrentes do «Big Brother» mostram bebé pela primeira vez e há um pormenor que salta à vista de todos

Há 3h e 59min

Atriz da TVI vive susto com a filha que deu entrada no hospital: «Foi uma questão de horas»

Hoje às 18:09

Esta estação de energia portátil garante apoio energético quando é mais preciso

Hoje às 17:42