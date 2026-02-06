Atriz da TVI vive susto com a filha que deu entrada no hospital: «Foi uma questão de horas»

Bárbara Norton de Matos viveu momentos de grande aflição após a filha, Flor, sofrer um problema de saúde repentino que obrigou a uma ida urgente ao hospital, um episódio que a atriz decidiu partilhar para tranquilizar os seguidores e alertar para a rapidez com que estas situações podem surgir nas crianças.

Bárbara Norton de Matos recorreu às redes sociais para partilhar com os seguidores um susto de saúde vivido recentemente com a filha, Flor. Num vídeo emotivo, a atriz explicou que a menina ainda se encontra em recuperação, mas fez questão de tranquilizar quem a acompanha, garantindo que o pior já ficou para trás.

“Isto foi um susto”, começou por confessar, revelando que a filha ficou irreconhecível em muito pouco tempo. Segundo Bárbara, tudo aconteceu de forma inesperada e rápida: “Ela desidratou muito depressa, durante a noite. Foi uma questão de horas”.

A situação agravou-se momentos depois, quando a atriz se preparava para se deslocar ao hospital. “Quando estava a preparar-me para ir com ela, ela perdeu os sentidos. Foi o pânico”, contou, assumindo que teve de chamar os bombeiros para prestar assistência imediata à criança.

Flor acabou por ser transportada para o hospital, onde recebeu os cuidados necessários e respondeu bem ao tratamento. Já de regresso a casa, o cenário é bem diferente e muito mais tranquilo. Bárbara mostrou a filha bem-disposta e a retomar a normalidade do dia a dia, partilhando até um momento descontraído: “Hoje de manhã já comeu uma torradinha… quatro”, brincou, lembrando que a menina tinha passado “um dia inteiro sem comer”.

Apesar do momento delicado, a atriz deixou uma mensagem de esperança e serenidade, reforçando que Flor está a recuperar bem e que tudo está a evoluir positivamente.