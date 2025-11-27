Bárbara Norton de Matos 'expõe' admirador secreto que não para de a surpreender. Estes são os presentes que já recebeu

  • Dois às 10
  • Hoje às 09:47

Bárbara Norton de Matos revelou aos seguidores que tem sido surpreendida por um admirador misterioso, que já lhe enviou flores, doces, joias e até presentes insólitos que se tornaram amuletos no camarim do teatro.

Bárbara Norton de Matos voltou a divertir os seguidores ao partilhar uma história curiosa sobre um admirador que a tem surpreendido repetidamente. A atriz, que se prepara diariamente nos bastidores para a sua peça de teatro, revelou que tem sido “mimada” por um pretendente que assina simplesmente como Ricardo — nome que o próprio autorizou que fosse revelado.

Segundo contou, Ricardo já viu o espetáculo “umas seis ou sete vezes” e tem demonstrado admiração pela artista através de vários presentes. Entre flores, macarons, um bolo-rainha e até uma pulseira, Bárbara tem recebido pequenos gestos que deixam o elenco inteiro em alvoroço sempre que chega algo novo ao camarim.

Mas o presente que realmente se destacou surgiu logo no início desta “saga”. A atriz descreveu o momento em que abriu uma caixa lindamente embrulhada, rodeada de colegas curiosos, apenas para descobrir… um rato de peluche vestido de bailarina, batizada de Julieta. Na carta, o admirador avisava que, em breve, chegaria o “Romeu”.

E cumpriu. Poucos dias depois, Ricardo voltou ao teatro — e com ele mais uma caixa. Lá dentro, um rato amoroso que veio completar o par romântico.

Hoje, Bárbara assume que os dois peluches são os seus verdadeiros “amuletos da sorte”, guardados com carinho no camarim. A atriz mostrou os presentes nas stories do Instagram, onde também publicou o vídeo em que conta, entre risos, a história completa.

A criatividade do admirador e a forma bem-disposta com que Bárbara partilha estes episódios têm conquistado seguidores, que não resistem a acompanhar o desenrolar deste “romance” teatral cheio de ternura e sentido de humor.

Temas: Bárbara Norton de Matos Novelas Atriz Dois às 10

