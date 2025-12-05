Era uma das musas da TV portuguesa no início dos anos 2000. Hoje, está envolvida num drama familiar

Com milhares de seguidores nas redes sociais, a atriz continua a ser um dos nomes mais falados na impresa.

No início dos anos 2000, Bárbara Norton de Matos afirmava-se não só pelo seu talento, mas também pela beleza natural e pelo carisma que rapidamente conquistaram o público e as câmaras. O seu sorriso tornou-se facilmente reconhecível e o olhar, marcante, contribuiu para que se transformasse num dos rostos mais apreciados da televisão portuguesa. Passadas mais de duas décadas, a atriz mantém-se como uma presença incontornável no panorama do entretenimento nacional, preservando a energia, o sentido de humor e a autenticidade que sempre a caracterizaram.

Ao mesmo tempo, Bárbara Norton de Matos viu-se recentemente envolvida num polémica familiar, nomeadamente com a filha, depois de um comentário onde a jovem criticou a postura da mãe. (Ver aqui).

Ao longo da carreira, Bárbara Norton de Matos integrou algumas das produções mais emblemáticas da ficção portuguesa, interpretando personagens que ficaram na memória do público em séries e novelas da TVI, entre as quais Nunca Digas Adeus, Amanhecer, Baía das Mulheres, Tu e Eu, Inspetor Max e Morangos com Açúcar.

Para além da interpretação, destacou-se pela personalidade genuína e pela forma simples como sempre lidou com a exposição mediática, cultivando uma relação próxima com o público. Essa ligação prolonga-se até hoje através das redes sociais, onde partilha momentos do quotidiano, projetos profissionais e reflexões sobre a maternidade e o processo de envelhecer com naturalidade.

Com uma carreira consolidada e uma imagem que transmite confiança e maturidade, a atriz tornou-se referência para uma geração que cresceu a vê-la no ecrã e que continua a reconhecê-la como símbolo de força, beleza e autenticidade. Entre o brilho do universo televisivo e as partilhas mais pessoais, Bárbara Norton de Matos mostra que o tempo não reduz o impacto de quem sempre se manteve fiel a si própria.

Em cima, pode ver a galeria que preparámos com algumas das melhores fotografias partilhadas pela atriz nas redes sociais.

