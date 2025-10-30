Revelado: eis o comentário da filha de Bárbara Norton de Matos que a atriz apagou: «Não é verdade o que a mãe diz»

O conflito entre Bárbara Norton de Matos e a filha mais velha, Luz foi o tema quente no «Dois às 10» desta quinta-feira.

A polémica familiar entre Bárbara Norton de Matos e a filha, Luz, continua a gerar reações. O caso foi amplamente debatido esta manhã no «Dois às 10», onde Cláudio Ramos e os comentadores analisaram o desentendimento público entre mãe e filha, que tem marcado as redes sociais e os meios de comunicação.

Durante a conversa, Cláudio Ramos leu o comentário apagado, que ele próprio tinha guardado antes de ser removido. “Não gosto de injustiças. A verdade é que o pai sempre foi presente e cumpriu com as suas obrigações enquanto vivi consigo. Agora vivo com o pai há cinco anos por achar que é o melhor para mim. Desde que entrei para a faculdade, o pai paga a faculdade e materiais escolares sozinho (já estou no segundo ano) e a mãe agora deixou de pagar a pensão que ficou acordada em tribunal. Portanto, não é verdade o que a mãe diz, mas acredito que para os likes e ego seja maravilhoso.”

As palavras da jovem deixaram o estúdio em silêncio. Cláudio Ramos não escondeu a sua reação: “Isto que a miúda diz no final é que dói, é muito feio.”

O comentador Gonçalo Quinaz também se pronunciou, considerando que este tipo de desentendimentos devem ser resolvidos em privado.

A discussão aconteceu depois de Bárbara Norton de Matos ter publicado uma longa mensagem no Instagram, onde garantiu que só quebrou o silêncio para “colocar um ponto de verdade” na história. A atriz lamentou ter sido exposta pela filha, explicando que o processo judicial em causa lhe foi favorável, mas sublinhou que não vê isso como uma vitória: “A minha resposta à chantagem da minha filha será sempre com amor de mãe. A porta da minha casa estará sempre aberta para ela.”

 

Temas: Barbara Norton de Matos Novelas TVI Dois às 10

