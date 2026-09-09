Bárbara Parada mostra o outro lado da sua vida: «Nas redes sociais tudo parece incrível, mas...»

Bárbara Parada aderiu a uma das trends que tem conquistado as redes sociais e decidiu mostrar aos seguidores o seu “lado menos bom” — mas sempre com muito humor e ironia.

Entre férias de luxo, viagens em business class e compras para a nova casa, a influenciadora encontrou uma forma divertida de transformar pequenos “azar” em verdadeiras tragédias.

«Nas redes sociais tudo parece incrível, mas hoje mostro-vos o meu lado menos bom», começou por dizer, antes de recordar umas férias no México. A viagem aconteceu para um resort de cinco estrelas, tudo incluído e em parceria, mas nem tudo correu como esperado: «Cheguei lá e o mar estava cheio de sargaço. Estragou-me as fotos todas, imaginem, não ficava nada aesthetic».

Também os animais de estimação entraram na brincadeira. Bárbara contou que encontrou a Clarinha no OLX, apresentada como uma Rafeira Alentejana, mas que, aos nove meses, ainda não tinha crescido tanto como esperava. «Estamos a perceber que é Rafeira Alentejana do AliExpress», brincou. «É Rafeira, não Alentejana, só uma rafeira», acrescentou, recordando ainda que já tinha passado por uma situação semelhante com a Kika.

«Já tinha trauma de raças falsas e voltou-me a acontecer em 2025 com a Clarinha», afirmou, entre risos. Ainda assim, deixou claro que, independentemente da raça, o amor não mudou: «Decidimos que ela merecia tanto amor como um labrador oficial».

A trend continuou com uma caneca que chegou partida e com os efeitos de uma noite de copos. «Esta do caranguejo chegou partida... Estava super excited para fazer unboxing e fiquei despedaçada como a caneca», contou. Já sobre as saídas à noite, confessou: «Sempre que bebo não moderadamente, no dia seguinte estou a vomitar de manhã à noite».

Nem o padel escapou. Bárbara revelou que já falhou «imensos smashs em ponto de ouro» e que, por vezes, chega mesmo a questionar-se: «Às vezes pergunto-me se vale a pena continuar».

Por fim, recordou uma viagem em business class, também em parceria e sem pagar, mas que ficou marcada por outro “problema”: «Atrás de mim estava uma criança que chorou a viagem toda».

«Obrigada a todos pelo apoio... apesar de tudo continuo forte», rematou, levando para as redes sociais uma tendência que transforma pequenos contratempos do dia a dia em momentos de humor.