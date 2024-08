Bárbara Parada e Francisco Monteiro: vídeos das férias nas Caraíbas foram o motivo da crise na relação? - «Se calhar fui um bocado demais»

Bárbara Parada falou sobre a crise na relação com Francisco Monteiro

Bárbara Parada esteve esta manhã no «Dois às 10». A ex-concorrente do «Big Brother» foi entrevistada por Cláudio Ramos e falou sobre a relação polémica com Francisco Monteiro.

Bárbara Parada falou sobre as «polémicas», tal como frisou Cláudio Ramos, férias na República Dominicana. «Não me arrependo de nada do que fiz. Acho que foi tudo natural, tudo normal. Não fiz nada de extraordinário. Quem não tem nada a esconder, está à vontade», disse. «Poderia, se calhar, sabendo no mundo em que estou, ter tido mais cuidado, mas eu sou assim», acrescentou Bárbara Parada.

«Se calhar, poderia ter tido mais cuidado em alguns vídeos, no sentido das marcas, porque acho que, se calhar, fui um bocado demais no sentido de imagem, mas a nível de respeito não», explicou ainda.

Sobre a crise na relação com Francisco Monteiro, que coincidiu com as férias de Bárbara Parada, esta garantiu que a razão que levou ao desentendimento entre os dois nada teve a ver com as ida da jovem para as Caraíbas. «Todos os casais passam fases melhores e piores», começou por defender. «Não foi pelos motivos que as pessoas pensam, não foi pelos vídeos...», terminou Bárbara Parada.

Veja aqui a conversa completa com Bárbara Parada.