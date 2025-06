Cláudio Ramos questiona Bárbara Parada: «As coisas com o Francisco Monteiro não deram?»

As imagens que todos comentam: veja o novo look de Bárbara Parada

Bárbara Parada, influencer e ex-concorrente do Big Brother, foi questionada sobre a sua relação com Francisco Monteiro.

Bárbara Parada foi uma das convidadas desta sexta-feira no programa Dois às 10, onde falou do lançamento da sua nova marca de biquínis, mas acabou por ser confrontada com uma pergunta direta de Cláudio Ramos: "Como está o coração? As coisas com o Francisco não deram, ou dão?"

A ex-concorrente do Big Brother preferiu manter a discrição sobre o seu estado amoroso e não confirmou se a relação com Francisco Monteiro terminou ou continua. Com um sorriso, limitou-se a dizer: “Está tudo bem”, recusando entrar em detalhes.

Apesar da reserva em relação à vida pessoal, Bárbara mostrou-se entusiasmada com um novo capítulo profissional: o lançamento da sua marca de biquínis, ECLÉTICA. Um projeto que descreve como a concretização de um sonho antigo.

“Sempre fui apaixonada por biquínis”, confessou. “Sei que é um mercado carregado de opções, mas quis criar algo único, com a minha identidade”. Todo o processo — desde o desenho até à produção — foi acompanhado de perto por Bárbara, que fez questão de que a produção fosse 100% nacional.

O lançamento contou com a estreia do site oficial e da página de Instagram da marca, onde os seguidores podem conhecer os modelos e fazer as primeiras encomendas. A jovem explicou que a coleção reflete um ano de trabalho árduo, com escolhas muito pensadas ao nível dos tecidos e cores.

Num momento em que se afirma como empresária, Bárbara Parada reforça que está a viver uma fase de crescimento e foco. Quanto ao coração… por agora, prefere deixar no mistério.