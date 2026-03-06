Depois de falar de Francisco Monteiro, Bárbara Parada revela como conheceu o atual namorado

No podcast de Flávio Furtado, Bárbara Parada quebra silêncio sobre fim da relação com Francisco Monteiro.
Bárbara Parada e Guilherme Baptista são os próximos convidados de “The Leite Show”, programa digital conduzido por Flávio Furtado, e já começaram a dar que falar antes mesmo da entrevista ir para o ar. O apresentador partilhou nas redes sociais um teaser do episódio, onde o casal aborda pela primeira vez, em conjunto, o início da relação e os rumores que têm circulado.
No vídeo promocional, Bárbara Parada não hesita em esclarecer as críticas que recebeu após o fim do namoro com Francisco Monteiro.
“As pessoas acham que passadas duas semanas de ter terminado a minha relação já andava com ele”, começa por dizer, referindo-se ao atual namorado, Guilherme Baptista. A jovem foi ainda mais longe ao falar sobre o passado amoroso e deixou uma farpa ao antigo relacionamento: “A minha relação passada terminava 37 vezes por mês”, atirou.
Durante a conversa, o casal promete também esclarecer como tudo começou. Bárbara explicou que o primeiro encontro não aconteceu no padel, como alguns fãs especularam, mas sim numa discoteca: “Nós conhecemo-nos numa discoteca, não foi no padel”.
Contudo, o momento mais tenso do teaser surge quando Flávio Furtado lança uma pergunta direta sobre uma polémica antiga envolvendo Márcia Soares: “Tu foste uma das pessoas que proibiu o Francisco Monteiro de falar com a Márcia?”.
A resposta fica em suspense e só será conhecida quando o episódio completo de “The Leite Show” for divulgado no sábado