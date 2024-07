Tudo o que se sabe sobre o fim do namoro de Francisco Monteiro e Bárbara Parada

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Francisco Monteiro anunciou o fim do namoro com Bárbara Parada

Francisco Monteiro e Bárbara Parada estão separados, um mês depois de terem oficializado a relação. Francisco Monteiro e Bárbara Parada tinham assumido um relacionamento a 19 de junho. Recorde aqui como foi dada a novidade.

O anúncio do desfecho da relação foi feito nas redes sociais por Francisco Monteiro. «Sempre fui sincero com todos vocês em todas as circunstâncias e, portanto, hoje sinto a necessidade de vos dizer que eu e a Bárbara já não estamos juntos e que cada um segue o seu caminho de uma forma super tranquila e natural!», começou por escrever num story.

Num segundo story, Francisco Monteiro apelou à compreensão do público. «Agradeço-vos e peço-vos que não dirijam absolutamente nada de negativo para a Bárbara. Cada um seguiu o seu caminho por acordo mútuo. Peço-vos mesmo que não dirijam qualquer tipo de ódio seja a quem for. A Bárbara não merece isso», continuou, acrescentando que esta será a única vez que se vai pronunciar sobre o fim do relacionamento.

De férias com amigos na República Dominicana com amigos, Bárbara Parada ainda não se pronunciou sobre a separação.