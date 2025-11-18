Por que motivo existe um poste com três cores à porta de todas as barbearias?

Já se perguntou qual é o significado dos postes com riscas vermelhas, brancas e azuis à entrada de qualquer barbearia, certo?

O icónico poste vermelho, branco e azul à entrada das barbearias tornou-se, atualmente, um símbolo universal do ofício de barbeiro. Contudo, a sua origem vai muito além do mero propósito decorativo. Afinal, o que significa este poste? Presente em tantas barbearias modernas, ele tem uma história curiosa — e até um pouco arrepiante — que remonta à Idade Média, quando os barbeiros desempenhavam funções bem diferentes das de hoje.

Na Idade Média, os barbeiros eram profissionais multifacetados. Para além de cortar cabelo e fazer a barba, exerciam papéis de cirurgiões, dentistas e curandeiros. Realizavam pequenas cirurgias, tratavam ferimentos, extraíam dentes e praticavam sangrias — um procedimento médico que consistia em retirar sangue aos doentes, acreditando-se que isso ajudava a curar doenças e infeções —, como se descreve no site da Associação Nacional de Barbeiros, dos Estados Unidos.

É precisamente dessa prática de sangria que surge o famoso símbolo da barbearia. As faixas vermelhas do poste representam o sangue, as brancas simbolizam as ligaduras usadas durante os procedimentos, e o mastro reflete o bastão que os pacientes seguravam enquanto o sangue era drenado. Com o tempo, o azul foi acrescentado, especialmente nos Estados Unidos, para evocar as cores da bandeira nacional e conferir ao símbolo um aspeto mais moderno.

A partir do século XVI, a profissão começou a sofrer mudanças significativas. Em Inglaterra, por exemplo, os barbeiros foram proibidos de realizar cirurgias a partir de 1540, embora ainda pudessem extrair dentes. Este foi o início da separação entre a prática médica e o ofício de barbeiro, que evoluiu até se transformar na profissão que conhecemos hoje — dedicada exclusivamente ao cuidado pessoal, à estética e ao bem-estar.

Hoje, o poste de barbeiro funciona como um tributo à longa história desta profissão — uma lembrança das origens peculiares de um ofício que passou da medicina rudimentar à arte do estilo e da confiança pessoal. A National Barbers Association destaca ainda a importância de conhecer e respeitar essa herança, que reflete não apenas a evolução dos barbeiros, mas também a forma como a sociedade encara a saúde, o cuidado e a imagem pessoal.