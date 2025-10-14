Menina estava a passear o cão no Barreiro quando encontrou um jovem morto no chão: «Começou a gritar por ajuda»

  • Dois às 10
  • Hoje às 15:18

Um jovem foi morto a tiro na noite de segunda-feira, no Lavradio, Barreiro. O corpo foi encontrado por populares, entre eles uma menina que passeava o cão. As autoridades estão agora a investigar o caso, depois de moradores relatarem ter visto uma pessoa encapuzada nas imediações.

Um jovem, com idade entre os 18 e os 22 anos, foi morto a tiro na noite de segunda-feira, na Rua Maria Matos, no Lavradio, Barreiro. De acordo com a PSP, a vítima foi atingida na zona superior do peito, junto ao pescoço, não resistindo aos ferimentos.

O corpo foi encontrado por populares — entre eles, uma menina que passeava o cão e deu o alerta. A PSP do Barreiro chegou rapidamente ao local, onde encontrou a vítima junto de uma testemunha que acionou os meios de socorro. Os Bombeiros Sul e Sueste foram os primeiros a prestar assistência, seguidos pela VMER do Barreiro, que acabou por confirmar o óbito no local.

A zona foi de imediato isolada para recolha de indícios e início das diligências policiais. O caso está agora a ser investigado, depois de moradores afirmarem ter visto uma pessoa encapuzada a circular nas imediações.

Temas: Barreiro TVI Dois às 10

