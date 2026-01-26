Ganhou gordura abdominal depois dos 40? Afaste estes 7 alimentos da sua alimentação

Sentiu que a barriga começou a crescer depois de ultrapassar os 40 anos? Não está sozinho. Com a idade, o metabolismo desacelera e alguns alimentos comuns podem contribuir para o acumular de gordura abdominal. Descubra quais são os 7 alimentos que deve cortar da sua dieta para recuperar a forma e sentir-se mais leve e saudável.

As alterações hormonais, especialmente a redução dos níveis de estrogénio, podem levar a uma redistribuição da gordura no corpo, favorecendo o seu acúmulo na zona abdominal. Ao mesmo tempo, o metabolismo tende a desacelerar, o que facilita o ganho de peso, como destaca um artigo do site norte-americano Parade.

Estas mudanças fisiológicas, comuns na menopausa, podem resultar num aumento de peso, sobretudo na região do abdómen. Por esta razão, é fundamental adotar um estilo de vida equilibrado, que inclua uma alimentação adequada e atividade física regular, ajudando a manter o peso e a saúde ao longo desta fase de transição.

No entanto, não basta concentrar-se apenas na dieta. A combinação de uma alimentação balanceada, exercício físico, sono reparador e estratégias para gerir o stress pode ter um impacto significativo no controlo do peso durante a menopausa.

Chegando ao ponto principal: existem alimentos e bebidas que devem ser evitados, pois estão diretamente ligados ao acúmulo de gordura abdominal.