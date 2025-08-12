Revelamos o segredo das batatas fritas crocantes dos restaurantes. Só precisa de um ingrediente

Aprenda como transformar as suas batatas fritas caseiras em verdadeiras estrelas crocantes, com um truque simples que os restaurantes não querem revelar.
Crocrantes por fora, tenras por dentro e com uma cor dourada que conquista: assim são as batatas fritas dos restaurantes que tanto gostamos. O segredo reside num ingrediente inesperado: o vinagre.
De acordo com o site La Vanguardia, o desafio está no amido natural da batata, que pode torná-la mole e dificultar que obtenha a textura ideal. A solução passa por deixar as batatas cortadas de molho durante 30 minutos em água fria, adicionando uma boa quantidade de vinagre. Depois, é fundamental secá-las cuidadosamente antes de as fritar em óleo a uma temperatura entre 160 °C e 180 °C.
Para além disso, a escolha da variedade de batata é essencial, uma vez que nem todas são indicadas para fritar. Seguindo estas recomendações, qualquer pessoa consegue preparar batatas fritas com qualidade de restaurante.