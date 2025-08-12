Revelamos o segredo das batatas fritas crocantes dos restaurantes. Só precisa de um ingrediente

  • Joana Lopes
  • Hoje às 15:00

Aprenda como transformar as suas batatas fritas caseiras em verdadeiras estrelas crocantes, com um truque simples que os restaurantes não querem revelar.

Crocrantes por fora, tenras por dentro e com uma cor dourada que conquista: assim são as batatas fritas dos restaurantes que tanto gostamos. O segredo reside num ingrediente inesperado: o vinagre.

De acordo com o site La Vanguardia, o desafio está no amido natural da batata, que pode torná-la mole e dificultar que obtenha a textura ideal. A solução passa por deixar as batatas cortadas de molho durante 30 minutos em água fria, adicionando uma boa quantidade de vinagre. Depois, é fundamental secá-las cuidadosamente antes de as fritar em óleo a uma temperatura entre 160 °C e 180 °C.

Para além disso, a escolha da variedade de batata é essencial, uma vez que nem todas são indicadas para fritar. Seguindo estas recomendações, qualquer pessoa consegue preparar batatas fritas com qualidade de restaurante.

