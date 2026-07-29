Batatas fritas na air fryer sem parecerem congeladas? O truque é mais simples do que imagina

Longe dos holofotes. Ex-concorrente do "Big Brother" está na linha da frente do combate aos incêndios

As batatas fritas congeladas podem ganhar um sabor e uma textura muito mais apelativos com alguns truques simples. Sem exigir grande esforço, pequenas alterações na preparação fazem toda a diferença no resultado final.

Uma das formas mais eficazes de as cozinhar é na air fryer. Segundo o site Funwave Foods, o ideal é pré-aquecer o aparelho a 200 °C, colocar as batatas no cesto sem as sobrepor e, para um resultado ainda mais crocante, borrifar ligeiramente com óleo. O tempo de confeção varia entre 12 e 15 minutos, sendo aconselhável mexê-las a meio da cozedura para que fiquem douradas e estaladiças de forma uniforme.

Se pretende um sabor mais intenso, o AS USA recomenda trocar o óleo por manteiga. Basta derretê-la antes de envolver as batatas e levá-las ao forno ou à frigideira. O resultado é um sabor mais rico e uma textura ainda mais apetecível.

Depois de cozinhadas, há outro truque que pode fazer a diferença. O Fried Dandelions sugere juntar alho picado e ervas aromáticas frescas, como salsa ou alecrim, uma combinação que realça o sabor tanto das batatas fritas como das assadas.

Outra sugestão passa por temperá-las com uma mistura de raspas de limão e sal fino logo após saírem do forno ou da air fryer. De acordo com o Food Republic, este toque cítrico ajuda a equilibrar a gordura e confere um sabor fresco e inesperado.

Por fim, para garantir batatas estaladiças por fora e macias por dentro, é essencial distribuí-las numa única camada, evitando que fiquem sobrepostas. O Rosemarie's Kitchen recomenda ainda pré-aquecer o forno a 220 °C e virar as batatas a meio da confeção para conseguir uma textura uniforme.