Faça estas batatas gratinadas e conquiste todos à mesa

  • Fábio Belo
  • Há 2h e 45min
Batatas Gratinadas com Ervas Aromáticas2
Batatas Gratinadas com Ervas Aromáticas2

Estas batatas gratinadas são incrivelmente fáceis de preparar e prometem conquistar todos à mesa. Com uma cobertura dourada e cremosa, são perfeitas tanto como entrada como acompanhamento.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Prepare estas batatas gratinadas, ideais para servir como entrada ou acompanhamento.

Ingredientes:

  • 5 batatas grandes;

  • Sal;

  • 4 dentes de alho;

  • 40 g de poejo fresco;

  • 75 g de manteiga;

  • Queijo ralado.

Preparação:

  1. Num pirex, disponha as batatas cortadas em rodelas. Tempere com sal, os dentes de alho picados e o poejo picado.

  2. Coloque cubos de manteiga sobre as batatas e polvilhe com queijo ralado a gosto.

  3. Leve ao forno a 200 ºC até que as batatas estejam totalmente cozinhadas.

Se ficou com curiosidade em ver mais receitas minhas, visite o meu blog e siga-me no Facebook e Instagram

Temas: Batatas gratinadas

RELACIONADOS

Sinta o outono nesta tarte de marmelos perfeita para o lanche

O bolo saudável com apenas quatro ingredientes que vai querer fazer para o lanche

Sem inspiração para o jantar? Prepare este arroz de cogumelos

Não há pão como este de azeitonas, queijo e bacon

Não vai acreditar como é simples fazer o bolo mais fofo de sempre! Experimente esta receita

Nunca mais fará tarte de maçã sem este ingrediente secreto

Receitas

Bifanas à portuguesa com molho tradicional. Só precisa de um robot tipo Bimby

Há 2h e 15min

Descubra como fazer lasanha na air fryer

Ontem às 15:30

Fez arroz de tomate e ficou empapado? É assim que deve fazer para ficar no ponto certo

Ontem às 14:30

Testámos esta receita de cheesecake e agora todos nos perguntam como se faz

Ontem às 10:30

Este bolo de chocolate leva apenas 4 ingredientes e não estraga a dieta

15 set, 15:30

Aproveite pêras maduras com esta receita de bolo de pêra e chocolate

12 set, 15:00

Sinta o outono nesta tarte de marmelos perfeita para o lanche

12 set, 09:00
MAIS

Mais Vistos

«É bom que tires o meu nome da tua boca»: Ex-concorrente liga para a TVI e brinca com Viriato Quintela

Hoje às 11:55

Cristina Ferreira deixa conselho a Catarina Miranda: «Tenho muita pena que a tua inteligência não te permita perceber»

16 set, 11:24

Tanya desaba em lágrimas ao falar de Iran Costa: «Soube antes de toda a gente»

Hoje às 10:16

Cristina Ferreira para Catarina Miranda: «Estás a pôr em causa um trabalho e é de todo falso»

16 set, 11:17

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Fora do Estúdio

Todos perguntam porque é que Márcia Soares tem este nome no Instagram. Nós descobrimos o motivo

Há 2h e 36min

Daniela Santos declara-se a pessoa especial: «Até que a morte nos separe»

Hoje às 09:12

«Procurei-te durante a vida inteira»: irmãos separados à nascença reencontram-se 80 anos depois

Ontem às 15:00

De luto, FF quebra silêncio de forma emocionante: «O último dia em que o meu pai me pegou ao colo»

Ontem às 09:03

Fotos

Este chalet é perfeito para uma escapadinha de outono. E fica a menos de uma hora de Lisboa

Há 1h e 15min

Depois de saber isto, nunca mais vai deixar um copo de água na mesa de cabeceira

Há 1h e 45min

Ainda não pagou o IUC este ano? Em fevereiro de 2026 terá de o fazer outra vez

Há 1h e 59min

Bifanas à portuguesa com molho tradicional. Só precisa de um robot tipo Bimby

Há 2h e 15min