Faça estas batatas gratinadas e conquiste todos à mesa

Estas batatas gratinadas são incrivelmente fáceis de preparar e prometem conquistar todos à mesa. Com uma cobertura dourada e cremosa, são perfeitas tanto como entrada como acompanhamento.
Prepare estas batatas gratinadas, ideais para servir como entrada ou acompanhamento.
Ingredientes:
-
5 batatas grandes;
-
Sal;
-
4 dentes de alho;
-
40 g de poejo fresco;
-
75 g de manteiga;
-
Queijo ralado.
Preparação:
-
Num pirex, disponha as batatas cortadas em rodelas. Tempere com sal, os dentes de alho picados e o poejo picado.
-
Coloque cubos de manteiga sobre as batatas e polvilhe com queijo ralado a gosto.
-
Leve ao forno a 200 ºC até que as batatas estejam totalmente cozinhadas.
