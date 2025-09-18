Faça estas batatas gratinadas e conquiste todos à mesa

Se ficou com curiosidade em ver mais receitas minhas, visite o meu blog e siga-me no Facebook e Instagram .

Leve ao forno a 200 ºC até que as batatas estejam totalmente cozinhadas.

Coloque cubos de manteiga sobre as batatas e polvilhe com queijo ralado a gosto.

Num pirex, disponha as batatas cortadas em rodelas. Tempere com sal, os dentes de alho picados e o poejo picado.

Prepare estas batatas gratinadas , ideais para servir como entrada ou acompanhamento .

