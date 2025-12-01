Pare de ferver as batatas em água. É isto que deve fazer antes de as colocar no forno

Esqueça a água a ferver. Há uma forma mais eficaz de preparar as batatas antes de irem ao forno.

As batatas assadas estão entre as melhores comidas de conforto durante o inverno, e nada se compara a mergulhar uma batata estaladiça num molho cremoso, como destaca o britânico Express.

O mesmo artigo explica que as batatas contêm água, o que provoca a libertação de muito vapor durante a cozedura, resultando numa textura mole e num sabor pouco apelativo. A especialista britânica de culinária Georgina Hartley revelou que nunca ferve as batatas em água. Em vez disso, prefere amaciá-las lentamente em natas, até ficarem macias ao espetar o garfo, garantindo assim uma textura muito superior.

Pode parecer inesperado, mas, durante a cozedura, as batatas absorvem as natas, bem como o alho e as ervas, permitindo que o sabor se espalhe profundamente.

O resultado é um sabor mais intenso, mantendo o interior extremamente macio.

Depois de irem ao forno, as batatas mantêm a forma, enquanto a gordura das natas envolve o amido, ajudando a tornar a superfície bem crocante.

Assim, obtêm-se batatas assadas perfeitamente estaladiças, muito mais cremosas e saborosas do que se fossem cozinhadas apenas em água.