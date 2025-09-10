Quase toda a gente erra nisto ao cozer batatas

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 30min

Quase toda a gente pensa que sabe cozer batatas, mas um pequeno detalhe pode estragar batatas. Descubra qual é o erro mais comum e aprenda a técnica certa para as cozer na perfeição.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Costuma acabar com batatas cozidas que se desfazem ou parece que estão no ponto, mas depois se revelam mal cozinhadas? Cozer batatas é fácil, mas muitas pessoas assumem que o processo é igual ao de cozer massa.

Um erro comum ao cozer batatas é colocá-las diretamente em água a ferver. Este método tende a provocar um cozimento desigual, com o exterior a cozinhar mais rápido do que o interior. O recomendado é começar por colocar as batatas em água fria e só depois levar ao lume. Assim, o calor distribui-se de forma uniforme, permitindo que as batatas cozinhem de maneira homogénea.

Outro ponto importante é cortar as batatas em pedaços de tamanho semelhante. Pedaços desiguais cozinham a velocidades diferentes, o que pode fazer com que algumas fiquem demasiado cozidas enquanto outras ainda estejam cruas.

Temas: Batatas

RELACIONADOS

Sim, dá para cozer ovos na air fryer e nós mostramos como

Este é um dos maiores erros que pode cometer ao cozer massa, segundo os italianos

Muitos portugueses fazem este erro ao cozer massa – e afeta o resultado final

Um dos erros mais frequentes a cozer massa reside na escolha da panela

Descubra o segredo para um arroz branco soltinho

Experimente adicionar vinagre ao cozinhar o arroz. Nós já não o preparamos de outra forma

Dicas

5 passos para garantir a prosperidade da sua empresa

Agora

Por mais amigo que seja, não cometa estes erros quando vai a casa de alguém

Há 30 min

Saiba por quanto tempo pode deixar a roupa molhada na máquina

Há 1h e 0min

Casca de banana com vinagre: porque anda toda a gente a fazer esta mistura?

Há 3h e 29min

Não arrisque estragar a roupa – este passo é obrigatório antes de a lavar na máquina

Hoje às 11:00

Elimine o ferro de engomar da sua vida com estas 4 soluções

Hoje às 10:30

Toda a gente fala deste desinfetante de roupa da Mercadona – e não é por acaso

Hoje às 10:00
MAIS

Mais Vistos

Luísa Castel-Branco sobre o «Big Brother Verão»: «Coitadinha, não merece ganhar!»

Hoje às 10:13

Cláudio Ramos revela quanto gastou a votar num finalista do «Big Brother Verão»

Hoje às 10:19

Diogo Bordin responde a pergunta sobre Carolina Braga: «Gostavas de a ter na tua vida?»

Ontem às 11:52

Diogo Bordin revela como conheceu António Leal e Silva: «Ele disse...»

Ontem às 11:57

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Sem inspiração para o jantar? Prepare este arroz de cogumelos

Há 3h e 0min

Sem farinha e 'amigo' da dieta: agarre esta receita de bolo de chocolate

Ontem às 10:34

Não há pão como este de azeitonas, queijo e bacon

8 set, 16:00

Se os bifes de frango já o cansam, esta receita espanhola é a solução

4 set, 16:25

Fora do Estúdio

Autópsia revela como avó matou os netos de 6 e 7 anos. Um dos meninos lutava contra um cancro

Há 2h e 30min

Toda a gente está a falar deste vestido de Cristina Ferreira

Ontem às 09:37

O que João Monteiro disse a Cristina Ferreira na véspera do aniversário desta

Ontem às 08:58

Vera de Melo torna público rosto da filha e há algo que não escapou a ninguém

8 set, 11:06

Fotos

Por mais amigo que seja, não cometa estes erros quando vai a casa de alguém

Há 30 min

Saiba por quanto tempo pode deixar a roupa molhada na máquina

Há 1h e 0min

Depois de celebrar 48 anos, Cristina Ferreira aparece na TVI com novidade que conquistou os fãs

Há 1h e 56min

Autópsia revela como avó matou os netos de 6 e 7 anos. Um dos meninos lutava contra um cancro

Há 2h e 30min