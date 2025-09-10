Quase toda a gente erra nisto ao cozer batatas

Quase toda a gente pensa que sabe cozer batatas, mas um pequeno detalhe pode estragar batatas. Descubra qual é o erro mais comum e aprenda a técnica certa para as cozer na perfeição.

Costuma acabar com batatas cozidas que se desfazem ou parece que estão no ponto, mas depois se revelam mal cozinhadas? Cozer batatas é fácil, mas muitas pessoas assumem que o processo é igual ao de cozer massa.

Um erro comum ao cozer batatas é colocá-las diretamente em água a ferver. Este método tende a provocar um cozimento desigual, com o exterior a cozinhar mais rápido do que o interior. O recomendado é começar por colocar as batatas em água fria e só depois levar ao lume. Assim, o calor distribui-se de forma uniforme, permitindo que as batatas cozinhem de maneira homogénea.

Outro ponto importante é cortar as batatas em pedaços de tamanho semelhante. Pedaços desiguais cozinham a velocidades diferentes, o que pode fazer com que algumas fiquem demasiado cozidas enquanto outras ainda estejam cruas.