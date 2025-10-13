Pare de guardar as batatas na despensa. É este o local ideal para não grelarem

  • Joana Lopes
  • Hoje às 15:30

Muitas pessoas guardam as batatas na despensa sem saber que isso pode fazê-las grelhar rapidamente. Mas existe um local simples e eficaz onde pode mantê-las frescas por mais tempo — e que não ocupa espaço extra na cozinha. Descubra qual é o segredo para conservar batatas sem preocupações.

As batatas são, em Portugal, um acompanhamento essencial em quase todos os pratos e muito apreciadas. Tradicionalmente, acreditava-se que o melhor local para as conservar era uma despensa fresca e escura, longe da humidade. Esta ideia está enraizada na sabedoria popular e é reforçada pelos conselhos de chefs e especialistas. No entanto, segundo o site El Español, estudos recentes mostram que existem métodos mais eficazes para manter as batatas frescas por mais tempo e em melhores condições.

Kate Hall, especialista em congelação e conservação de alimentos, desafia a crença de que as batatas devem ser armazenadas em despensas. De acordo com as suas investigações, o frigorífico pode ser a melhor opção, mantendo as batatas frescas por três a quatro semanas, em comparação com cerca de duas semanas na despensa. Contudo, é necessário ter atenção a alguns aspetos ao armazenar batatas no frigorífico para garantir que a sua qualidade se mantém.

Ao armazenar batatas no frigorífico, é crucial controlar a humidade, pois níveis elevados podem acelerar o apodrecimento e comprometer a frescura. Segundo o site El Español, uma dica prática é envolver as batatas numa toalha de papel, ajudando a absorver o excesso de humidade e a prolongar a conservação. Não lave as batatas antes de as guardar, pois a humidade resultante da lavagem pode contribuir para uma deterioração mais rápida.

Se for guardar batatas no frigorífico, não as coloque junto das cebolas, pois estas emitem gás etileno, que pode acelerar a maturação e deterioração das batatas. Para preservar a qualidade, recomenda-se armazená-las em compartimentos separados ou em recipientes fechados. No caso de batatas descascadas, coloque-as num recipiente com água e um pouco de limão ou vinagre para evitar a oxidação. Em alternativa, seque-as bem e envolva-as em película aderente ou sacos de congelação.

Uma preocupação frequente sobre a conservação de batatas no frigorífico é a formação de açúcares que, ao cozinhar, se transformam em acrilamida, uma substância potencialmente cancerígena. No entanto, estudos recentes da Agência de Normas Alimentares (FSA) esclarecem que refrigerar batatas não aumenta os riscos para a saúde.

Agora já sabe: guarde as batatas no frigorífico para que durem mais tempo. Lembre-se de controlar a humidade e de as manter longe das cebolas. Se estiverem descascadas, coloque-as num recipiente com água e um pouco de limão ou vinagre, ou então seque-as bem e envolva-as em película aderente ou sacos de congelação. Assim, poderá desfrutar de batatas sempre frescas e saborosas nas suas refeições.

Temas: Batatas

