Atenção ao guardar batatas na despensa: descubra o risco que corre

Guardar batatas na despensa pode parecer a opção mais prática, mas essa escolha pode acelerar o processo de germinação e até comprometer a sua qualidade. Descubra qual é o verdadeiro risco e onde deve conservar as batatas para que se mantenham frescas por mais tempo.

Em Portugal, as batatas são um acompanhamento indispensável e muito apreciado em quase todos os pratos. Tradicionalmente, acreditava-se que o melhor local para conservar batatas era uma despensa fresca, escura e longe da humidade. Esta ideia baseava-se na sabedoria popular e nos conselhos de chefs e especialistas. No entanto, segundo o site «El Español», estudos recentes mostram que existem métodos mais eficazes para manter as batatas frescas por mais tempo e em melhores condições.

Este é o melhor local para guardar batatas

Kate Hall, especialista em congelação e conservação de alimentos, desafia a crença de que as batatas devem ser armazenadas em despensas. De acordo com as suas investigações, o frigorífico pode ser a melhor opção para conservar batatas, mantendo-as frescas por três a quatro semanas, em comparação com as duas semanas de conservação na despensa. Contudo, é necessário prestar atenção a alguns aspetos ao armazenar batatas no frigorífico para garantir que a sua qualidade se mantém.

Atenção à humidade! Aprenda uma dica prática

Ao armazenar batatas no frigorífico, é crucial controlar a humidade, pois níveis elevados podem acelerar o apodrecimento e comprometer a frescura das batatas. Segundo o site «El Español», uma dica prática é envolver as batatas numa toalha de papel, o que ajuda a absorver o excesso de humidade e prolonga a sua conservação. Não lave as batatas antes de as guardar, pois a humidade resultante da lavagem pode contribuir para uma deterioração mais rápida.

Batatas longe das cebolas!

Se vai guardar as batatas no frigorífico, deve saber que não as deve colocar ao lado das cebolas, pois estas libertam gás etileno, que pode acelerar a maturação e deterioração das batatas. Para preservar a qualidade das batatas, recomenda-se que as armazene em compartimentos separados ou em recipientes fechados. No caso de batatas descascadas, deve colocá-las num recipiente com água e um pouco de limão ou vinagre para evitar a oxidação. Alternativamente, pode secá-las bem e envolvê-las em película aderente ou sacos de congelação.

Não se preocupe com a acrilamida

Uma preocupação frequente sobre a conservação de batatas no frigorífico é a possibilidade de formação de açúcares que, ao cozinhar, se transformam em acrilamida, uma substância potencialmente cancerígena. No entanto, estudos recentes da Agência de Normas Alimentares (FSA) esclareceram esta questão, concluindo que refrigerar batatas não aumenta os riscos para a saúde.

Agora já sabe: guarde as batatas no frigorífico para que durem mais tempo. Lembre-se de prestar especial atenção à humidade e de as manter longe das cebolas. Se estiverem descascadas, coloque-as num recipiente com água e um pouco de limão ou vinagre, ou então seque-as bem e envolva-as em película aderente ou sacos de congelação. Assim, poderá desfrutar de batatas frescas e saborosas nas suas refeições.