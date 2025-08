Um dos erros mais comuns. Especialista alerta para o local onde não deve guardar batatas

Guardar batatas no frigorífico pode parecer uma boa ideia, mas é, na verdade, um dos maiores erros que pode cometer. Segundo especialistas, o frio transforma o amido das batatas em açúcar, alterando o sabor, a textura e até potenciando substâncias prejudiciais à saúde. Felizmente, há formas simples e eficazes de as conservar durante semanas — e tudo começa no local onde as guarda.

As batatas são um dos alimentos mais versáteis da cozinha — perfeitas a cozer, assadas ou em puré — e podem durar semanas ou até meses, se armazenadas corretamente. A dúvida mais comum é: devemos guardá-las no frigorífico? A resposta, dizem os especialistas, é clara — não.

Porquê evitar o frigorífico?

Segundo Kate Merker, diretora de cozinha da Good Housekeeping, temperaturas frias (40 °F ou menos, cerca de 4 °C) desencadeiam uma transformação indesejada nos amidos das batatas, que se convertem em açúcares No plano culinário, isso resulta num sabor adocicado, textura farinhenta e perda de aroma — nada que queiramos quando queremos uma batata estaladiça ou saborosa.

Além disso, temperaturas frias podem aumentar os níveis de acrilamida quando a batata é frita ou assada — uma substância alvo de alerta devido à sua possível associação a riscos cancerígenos, segundo a Food and Drug Association.

Como guardar corretamente?

Merker recomenda conservar as batatas num local fresco, escuro e seco, como um armário ou despensa, de preferência dentro de saco de rede ou cesta metálica, para permitir ventilação adequada e evitar o excesso de humidade. É importante verificar regularmente se alguma batata apresenta brotos ou manchas e isolá-la imediatamente — cortes e podridão podem contaminar as restantes.

Também se devem eliminar batatas com excesso de esverdeamento, pois podem conter solanina, uma toxina perigosa.

O que guardar no frigorífico?

Enquanto guardar batatas cruas no frigorífico é má ideia, o oposto aplica-se às batatas já cozinhadas. Se armazenadas em recipiente hermético, podem durar até uma semana no frigorífico. Para reagrupar as sobras crocantes, Merker recomenda usar fritadeira elétrica ou método de banho-maria para puré.

Se preparar com antecedência...

Caso descasque ou corte batatas antes de as cozinhar, guarde-as de molho em água fria até ao momento de cozinhar. Isso previne a oxidação (escurecimento) e ajuda a retirar o excesso de amido, resultando numa textura mais macia por dentro e mais crocante por fora durante a fritura ou assado