Depois de perder a mãe, Beatriz Frazão presta emocionante homenagem: «A palavra que deixei de ouvir»

A atriz Beatriz Frazão vive um momento de dor após a perda da mãe, falecida no início deste mês. Aos 22 anos, a jovem decidiu prestar uma homenagem íntima e simbólica à progenitora.

Através das redes sociais, Beatriz Frazão partilhou um registo num estúdio de tatuagens, onde eternizou na pele uma palavra carregada de significado: “Quida” — uma expressão que era frequentemente usada pela mãe.Na legenda da publicação, a atriz não escondeu a emoção e a saudade: “A palavra que deixei de ouvir”.

Um gesto simples, mas profundamente emotivo, que reflete a ligação especial entre mãe e filha e a forma como Beatriz escolheu manter viva essa memória.