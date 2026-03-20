Depois de perder a mãe, Beatriz Frazão presta emocionante homenagem: «A palavra que deixei de ouvir»

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  • Há 2h e 51min

De luto, a jovem atriz Beatriz Frazão decidiu eternizar na pele uma palavra importante na relação com a mãe.

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A atriz Beatriz Frazão vive um momento de dor após a perda da mãe, falecida no início deste mês. Aos 22 anos, a jovem decidiu prestar uma homenagem íntima e simbólica à progenitora.

Através das redes sociais, Beatriz Frazão partilhou um registo num estúdio de tatuagens, onde eternizou na pele uma palavra carregada de significado: “Quida” — uma expressão que era frequentemente usada pela mãe.Na legenda da publicação, a atriz não escondeu a emoção e a saudade: “A palavra que deixei de ouvir”.

Um gesto simples, mas profundamente emotivo, que reflete a ligação especial entre mãe e filha e a forma como Beatriz escolheu manter viva essa memória.

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