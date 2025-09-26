Saiba o que aconteceu à bebé Matilde, a menina que angariou mais de 2 milhões de euros dos portugueses

  • Hoje às 14:53

A história da bebé Matilde emocionou o país em 2019 e continua a comover: diagnosticada com uma doença rara e grave aos dois meses, a menina voltou recentemente a enfrentar problemas de saúde, mas mostrou, mais uma vez, a sua coragem.

A história da bebé Matilde, que se tornou conhecida em 2019 através do programa “Você na TV”, voltou a comover os portugueses após uma atualização recente partilhada pela família nas redes sociais.

Diagnosticada com apenas dois meses com Atrofia Muscular Espinhal do tipo 1 — a forma mais grave da doença rara, degenerativa e incurável —, Matilde recebeu, inicialmente, uma esperança de vida até aos três anos. A família, desesperada, encontrou nos Estados Unidos a possibilidade de tratamento com um medicamento revolucionário, avaliado em mais de dois milhões de dólares. O caso gerou uma onda de solidariedade sem precedentes em Portugal, até que foi autorizada a administração da medicação no país.

Em outubro de 2022, já no programa “Goucha”, Matilde regressou aos ecrãs, ao lado da mãe, mostrando sinais positivos de crescimento e desenvolvimento.

Contudo, em abril deste ano, a página oficial da menina — Matilde_uma_bebe_especial — partilhou uma nova prova de superação. A pequena Matilde foi submetida a uma cirurgia e acabou internada nos cuidados intensivos. “A cirurgia correu bem, conseguiram extubar e saiu acordada com o Bipap e a chamar pela mãe”, escreveram os pais.

Na mesma publicação, a família agradeceu o carinho e a força recebida: Obrigada pelas mensagens, pela fé e a energia positiva que enviaram. Obrigada por continuarem desse lado.”

Um testemunho que recorda a luta incansável desta criança e de toda a família, que continuam a inspirar pela coragem e esperança.

Temas: Bebé matilde Doença rara Atrofia muscular espinhal Dois às 10

