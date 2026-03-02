Esta bebé tem 3 meses e um diagnóstico que assusta os jovens pais: «Está internada há um mês»

O que começou como um sonho tornou-se, em poucos meses, num pesadelo para Patrícia e Pedro. A pequena Áurea tem apenas três meses e foi diagnosticada com leucemia agressiva. Agora, os pais fazem um apelo urgente.

No dia 7 de novembro de 2025, nasceu a pequena Áurea. Para os jovens pais, Patrícia Bastos e Pedro Pereira, ambos com 26 anos, foi um momento de felicidade absoluta. Mas apenas três meses depois, a alegria deu lugar à angústia.

Em fevereiro, numa consulta médica, surgiram sinais preocupantes. A bebé começou a apresentar pequenos hematomas no corpo. O diagnóstico foi devastador: leucemia. Com apenas três meses, Áurea iniciou um tratamento agressivo e já está a fazer quimioterapia. Os médicos explicaram aos pais que será necessário um transplante de medula óssea com urgência. No entanto, segundo Pedro, ele e a mulher “só podem doar medula em último caso”.

Há mais de um mês que a bebé não regressa a casa. Internada, tem sido submetida a várias intervenções para avaliar a evolução da doença. Apesar da fragilidade, o pai não esconde o orgulho: “Ela é muito pequenina, mas ela é uma guerreira”.

O casal intercala as visitas ao hospital, tentando manter alguma estabilidade numa rotina agora dominada pelo medo e pela incerteza. Pedro trabalha 12 horas por dia para conseguir sustentar a família, enquanto enfrentam esta batalha inesperada.

“Sempre quis ser pai. Quando era pequeno só queria ser pai, a Áurea é um sonho”, partilha, emocionado. E acrescenta: “É uma sensação de impotência muito grande. Não sei o que fazer mais”. Mesmo no hospital, Pedro faz questão de garantir que a filha cresce rodeada de amor: “Ainda no hospital, tem que crescer num ambiente feliz. É o que posso fazer por ela”.

Agora, o maior apelo dos pais é claro: encontrar um dador compatível que possa dar à pequena Áurea uma nova oportunidade de vida.