Esta bebida está a conquistar quem quer uma barriga mais lisa, diz nutricionista

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Uma nutricionista revelou a bebida que recomenda para ajudar a reduzir o inchaço abdominal e a conseguir uma barriga mais lisa. Saiba qual é.

Beber água com gás não serve apenas para refrescar. Quando consumida com moderação, esta bebida também pode trazer benefícios para a saúde. A nutricionista Blanca García-Orea explicou, num vídeo publicado no TikTok, que a água com gás pode ajudar a melhorar a digestão e a aliviar a sensação de inchaço.

O efeito deve-se ao dióxido de carbono presente na bebida, que, ao chegar ao estômago, se transforma em ácido carbónico. Este processo ajuda a preparar o organismo para digerir os alimentos de forma mais eficaz. Ainda assim, a especialista deixa um alerta: o consumo excessivo pode produzir o efeito contrário, aumentando o desconforto abdominal.

De acordo com a nutricionista, a moderação é essencial. Beber um copo antes das refeições pode ser benéfico, mas consumir quantidades superiores pode provocar distensão abdominal e gases.

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Temas: Bebida Água com gás Nutricionista Barriga lisa Inchaço abdominal
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