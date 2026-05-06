Afinal, a história é outra. Badoxa revela que vive uma história de amor longe dos holofotes

  • Dois às 10
  • Ontem às 14:41
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Depois de dias de especulação, a verdade veio ao de cima e surpreendeu muitos.

Badoxa e Bernardina Brito estiveram no Dois às 10 e esclareceram tudo sobre a relação que deu que falar. Apesar das imagens cúmplices e das declarações que levantaram suspeitas, os dois garantem: não existe qualquer romance. “Há muitas formas de amar. E nós temos um amor de amizade, de carinho e respeito”, começou por explicar Bernardina.

Já Badoxa fez questão de esclarecer que, fora deste contexto, a sua vida pessoal está bem definida — e longe de polémicas:
“Tenho uma pessoa na minha vida. Está preparada e é a quem eu aviso de tudo. Sabe tudo desde o início”, garantiu.

E haverá espaço para ciúmes? O cantor não tem dúvidas: “Ela diz que é a tua profissão e respeita.

A dúvida foi colocada diretamente por Cristina Ferreria: “Isto é tudo marketing então?”. A resposta confirmou o que muitos já suspeitavam: sim, fazia parte de uma estratégia. “Nós fomos desafiados. A equipa do Badoxa fez um plano de imagem e era incorporar a letra da música no dia a dia dele”, revelaram.

O objetivo era claro: promover o novo projeto musical. “A ideia foi fazer propaganda ao que ia sair”, admitiram, assumindo que tudo foi pensado ao detalhe.

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Quanto ao facto de nunca terem desmentido os rumores, Bernardina foi direta: “Eu tinha um contrato a cumprir.”

Temas: Bernardina Brito Badoxa Dois às 10 Cristina Ferreira Claudio Ramos
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