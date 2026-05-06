Afinal, a história é outra. Badoxa revela que vive uma história de amor longe dos holofotes

Depois de dias de especulação, a verdade veio ao de cima e surpreendeu muitos.

Badoxa e Bernardina Brito estiveram no Dois às 10 e esclareceram tudo sobre a relação que deu que falar. Apesar das imagens cúmplices e das declarações que levantaram suspeitas, os dois garantem: não existe qualquer romance. “Há muitas formas de amar. E nós temos um amor de amizade, de carinho e respeito”, começou por explicar Bernardina.

Já Badoxa fez questão de esclarecer que, fora deste contexto, a sua vida pessoal está bem definida — e longe de polémicas:

“Tenho uma pessoa na minha vida. Está preparada e é a quem eu aviso de tudo. Sabe tudo desde o início”, garantiu.

E haverá espaço para ciúmes? O cantor não tem dúvidas: “Ela diz que é a tua profissão e respeita.

A dúvida foi colocada diretamente por Cristina Ferreria: “Isto é tudo marketing então?”. A resposta confirmou o que muitos já suspeitavam: sim, fazia parte de uma estratégia. “Nós fomos desafiados. A equipa do Badoxa fez um plano de imagem e era incorporar a letra da música no dia a dia dele”, revelaram.

O objetivo era claro: promover o novo projeto musical. “A ideia foi fazer propaganda ao que ia sair”, admitiram, assumindo que tudo foi pensado ao detalhe.

Quanto ao facto de nunca terem desmentido os rumores, Bernardina foi direta: “Eu tinha um contrato a cumprir.”