Bernardina Brito e Badoxa vivem romance à vista de todos: «É mesmo verdade»

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Muito se tem falado nos últimos dias sobre a relação entre Bernardina Brito e Badoxa.

Entre quem acredita que tudo não passa de marketing para um novo videoclipe e quem defende que o romance é real, houve quem viesse esclarecer — ou, pelo menos, reforçar uma das versões. No Dois às 10, Gonçalo Quinaz foi direto: “É mesmo verdade, estão numa relação e apaixonados.”

As palavras do comentador surgem depois de Bernardina Brito ter partilhado fotografias cúmplices ao lado do cantor, aumentando a curiosidade dos fãs. Mais tarde, a própria confirmou o romance em declarações exclusivas ao digital da TVI, ainda que com alguma reserva. “Estamos a viver uma fase bonita, mas com muita calma”, revelou, sem adiantar grandes pormenores sobre o início da relação.

Conhecida do grande público desde o Secret Story, Bernardina sempre viveu os relacionamentos de forma intensa. Desta vez, porém, parece estar a seguir um caminho diferente, apostando na discrição e na tranquilidade.

Se é amor verdadeiro ou não, os dois protagonistas dirão na próxima semana quando visitarem o Dois às 10.

Temas: Bernardina Brito Badoxa Dois às 10
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