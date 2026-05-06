Juntos pela primeira vez em televisão, Bernardina Brito e Badoxa chocam com revelação

  • Dois às 10
  • Há 1h e 31min
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Depois de dias a incendiar as redes sociais com rumores de um alegado namoro, Bernardina Brito e Badoxa decidiram colocar os pontos nos “is”.

Os dois estiveram no Dois às 10 e explicaram que, afinal, a relação não é amorosa — mas sim parte de uma estratégia bem pensada. “Há muitas formas de amar. E nós temos um amor de amizade, de carinho e respeito”, começou por esclarecer Bernardina.

Perante a dúvida lançada em estúdio — “Isto é tudo marketing?” — veio a confirmação: “Nós fomos desafiados. A equipa do Badoxa fez um plano de imagem e era incorporar a letra da música no dia a dia dele”, revelaram.

O objetivo? Promover o novo projeto musical. “A ideia foi fazer propaganda ao que ia sair”, admitiram, assumindo que tudo fazia parte de uma estratégia delineada.

Questionados sobre o facto de nunca terem desmentido os rumores, foram diretos: “Não, eu tinha um contrato a cumprir”, justificou Bernardina. Já Badoxa garantiu que, fora deste contexto, a sua vida pessoal está estável — e que tudo foi feito com transparência:
“Tenho uma pessoa na minha vida. Está preparada e é a quem eu aviso de tudo. Sabe tudo desde o início”, afirmou.

E haverá espaço para ciúmes? O cantor garante que não: “Ela diz que é a tua profissão e respeita.”

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM
Temas: Bernardina Brito Badoxa Dois às 10
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

A Não Perder

Bernardina Brito reage a polémica e esclarece relação com o homem do vídeo: «Não está na minha vida há dois dias»

Há 59 min

Cristina Ferreira prepara-se para realizar sonho antigo: «Onde existe amor»

Há 3h e 58min

Esta piscina oceânica em Portugal está a deixar toda a gente rendida (e é grátis)

Ontem às 17:00

Experiência a bordo de um barco torna este museu português um dos mais originais do mundo

Ontem às 16:00

Grávida, Rita Matias revela sexo do bebé. E o nome escolhido tem um significado especial

Ontem às 15:21

A febre do momento na Europa já não é a Disneyland — há um novo parque a roubar as atenções

Ontem às 15:00

«Tudo em mim sorri por tua causa»: Marco Costa declara-se ao "amor mais puro"

Ontem às 14:51
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira começa programa com aviso: "Eu tenho que alertar o país"

Há 3h e 4min

De lágrimas nos olhos, menino fala da morte do pai num acidente de mota: “O meu pai foi para o céu”

Ontem às 11:41

Cristina Ferreira reencontra convidado de 2006 do “Você na TV”. E ninguém esperava vê-lo assim

Ontem às 11:30

Márcia recorda premonição do marido: “Ele sempre me disse que ia morrer primeiro do que eu”

Ontem às 11:53

Signos

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Vem aí um amor? Estas são as previsões do signo de Ariana para o mês de abril

31 mar, 11:12

Receitas

Especialistas garantem: vinagre é o segredo para arroz perfeito — saiba como

30 abr, 16:00

Não é preciso ser chef para fazer uma omelete francesa. Aprenda em casa

29 abr, 15:00

Este plano de 30 jantares vai salvar a sua semana (e a carteira)

28 abr, 16:00

20 receitas para levar para a praia (e esquecer as sandes de vez)

24 abr, 15:00

Fora do Estúdio

Cristina Ferreira prepara-se para realizar sonho antigo: «Onde existe amor»

Há 3h e 58min

Grávida, Rita Matias revela sexo do bebé. E o nome escolhido tem um significado especial

Ontem às 15:21

«Tudo em mim sorri por tua causa»: Marco Costa declara-se ao "amor mais puro"

Ontem às 14:51

Sandra Felgueiras recebe declaração de amor: «Eu conheço um lado muito mais especial»

Ontem às 10:45

Fotos

Bernardina Brito reage a polémica e esclarece relação com o homem do vídeo: «Não está na minha vida há dois dias»

Há 59 min

Juntos pela primeira vez em televisão, Bernardina Brito e Badoxa chocam com revelação

Há 1h e 31min

Cristina Ferreira prepara-se para realizar sonho antigo: «Onde existe amor»

Há 3h e 58min

Esta piscina oceânica em Portugal está a deixar toda a gente rendida (e é grátis)

Ontem às 17:00