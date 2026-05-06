Juntos pela primeira vez em televisão, Bernardina Brito e Badoxa chocam com revelação

Poucos a reconheceriam: há 6 anos, Nufla era ruiva e muito diferente de hoje

Depois de dias a incendiar as redes sociais com rumores de um alegado namoro, Bernardina Brito e Badoxa decidiram colocar os pontos nos “is”.

Os dois estiveram no Dois às 10 e explicaram que, afinal, a relação não é amorosa — mas sim parte de uma estratégia bem pensada. “Há muitas formas de amar. E nós temos um amor de amizade, de carinho e respeito”, começou por esclarecer Bernardina.

Perante a dúvida lançada em estúdio — “Isto é tudo marketing?” — veio a confirmação: “Nós fomos desafiados. A equipa do Badoxa fez um plano de imagem e era incorporar a letra da música no dia a dia dele”, revelaram.

O objetivo? Promover o novo projeto musical. “A ideia foi fazer propaganda ao que ia sair”, admitiram, assumindo que tudo fazia parte de uma estratégia delineada.

Questionados sobre o facto de nunca terem desmentido os rumores, foram diretos: “Não, eu tinha um contrato a cumprir”, justificou Bernardina. Já Badoxa garantiu que, fora deste contexto, a sua vida pessoal está estável — e que tudo foi feito com transparência:

“Tenho uma pessoa na minha vida. Está preparada e é a quem eu aviso de tudo. Sabe tudo desde o início”, afirmou.

E haverá espaço para ciúmes? O cantor garante que não: “Ela diz que é a tua profissão e respeita.”