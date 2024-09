Bernardina Brito recorda discussões com David Diamond e aponta o pior momento que viveu dentro do «Dilema»

Bernardina Brito sobre David Diamond: «Eu achei desde meio do programa que o jogo era do David»

Bernardina Brito emociona-se com imagens do desabafo com filho no «Dois às 10»

Bernardina Brito comenta as maiores polémicas com David Diamond - Veja a conversa completa

Bernardina Brito falou sobre as polémicas com David Diamond e o quanto estas a afetaram

Bernardina Brito ficou em segundo lugar no «Dilema». A finalista marcou presença no «Dois às 10» esta manhã para falar da sua prestação no reality show.

A nortenha fez uma retrospetiva sobre a sua participação no «Dilema» e de fora da conversa não puderam ficar as polémicas com David Diamond. Bernardina falou sobre as discussões que teve com o vencedor do reality show e acabou por criticar a postura que este teve no jogo. «Até hoje, não sei quem ele é, mas também não quero saber, para ser sincera. Não é isto, de todo, que precisamos num reality. E cada vez mais os realities têm sido isto. Jogadores que vão com jogos muito agressivos e ganham», acrescentou.

Durante a conversa com Cláudio Ramos, Bernardina revelou ainda qual foi o melhor e o pior momento que viveu dentro da casa do «Dilema». «Por incrível que pareça, o melhor momento foi no dia em que eles foram lá, mas também foi o pior momento, que foi quando eles fecham a porta da antecâmara e a minha filha começa a chorar. Eu não queria ficar com a última imagem de os ver a chorar», contou.

Veja aqui a conversa completa com Bernardina Brito.