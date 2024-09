Filho de Bernardina faz desabafo inesperado e comove Cláudio Ramos

Kévim, filho de Bernardina Brito, partilhou com Cláudio Ramos aquilo que sente mais falta na ausência da mãe

Pedro Almeida, companheiro de Bernardina Brito, concorrente do «Dilema», esteve à conversa com Cláudio Ramos esta manhã sobre o percurso da concorrente no reality show. Pedro trouxe consigo Kévim Ginga, fruto da relação de Bernardina com Tiago Ginga, e Kyara, filha de Bernardina e Pedro.

Durante a conversa, Kévim mostrou-se desinibido e acabou por fazer um desabafo inesperado com Cláudio Ramos. «Sinto saudades dos abraços dela...», começou por partilhar. «O pai trabalha muito e não consegue dar muitos abraços...», acrescentou Kévim.

Cláudio Ramos não ficou indiferente à partilha da criança. «Tão fofo....», começou por dizer. «Ela está ali a trabalhar... Sabes disos, não é? Isto é o trabalho que a mãe escolheu», acrescentou. «Eu compreendo», respondeu Kévim.