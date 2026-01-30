Bernardina Brito explica fim da relação: «Há dois anos que era complicado. Quase já não dividíamos cama»

  • Dois às 10
  • Hoje às 10:28

Bernardina Brito esteve no ‘Dois às 10’ e falou de forma aberta sobre o fim da relação com Pedro Almeida, explicando que o desgaste começou após o nascimento da filha e que hoje vive uma fase de paz.

Bernardina Brito esteve no ‘Dois às 10’ e falou abertamente sobre o fim da relação com Pedro Almeida, com quem esteve durante 10 anos. Numa conversa franca, a ex-concorrente de reality shows explicou que a relação já vinha a deteriorar-se há muito tempo, sobretudo após o nascimento da filha mais nova, Kiara.

Segundo Bernardina, os problemas começaram a acentuar-se há cerca de dois anos. «Há dois anos para cá já era complicado, ao ponto de quase já não dividirmos cama», revelou, descrevendo um afastamento progressivo que acabou por tornar a convivência difícil.

O ambiente em casa foi-se tornando cada vez mais pesado. «O ambiente em casa já era insuportável. A gente não se conseguia ver um ao outro», confessou, explicando que a relação deixou de ser saudável para ambos.

Foi no dia 1 de janeiro deste ano que Bernardina confirmou publicamente a separação, embora o fim da relação tenha acontecido ainda em outubro de 2025. A decisão, garante, foi tomada com ponderação e em conjunto. «Foi uma decisão tomada em conjunto, pensada e repensada», afirmou.

Apesar da separação, Bernardina fez questão de sublinhar que não guarda ressentimentos e que a escolha foi feita em nome da tranquilidade. «Queria estar em paz e preferi manter o sigilo», explicou, acrescentando que já não existia amor entre o casal, apenas apego e hábito. «Acabou por ser um alívio para os dois, eram muitas discussões», disse.

Hoje, Bernardina Brito garante que atravessa uma fase mais serena. «Não estou separada, estou em paz», afirmou, deixando claro que a prioridade continua a ser o bem-estar da família.

Recorde-se que Pedro Almeida é o pai da filha mais nova de Bernardina, Kiara, e mantém também uma relação próxima com o filho mais velho da ex-concorrente, assumindo um papel de figura paterna ao longo dos anos.

Temas: Bernardina Brito Secret Story Dois às 10

