Bernardina Brito reage a polémica e esclarece relação com o homem do vídeo: «Não está na minha vida há dois dias»

Depois de sair do Secret Story, Tiago toma decisão em relação a Eva: «Agora, cá fora...»

Bernardina Brito voltou a estar no centro das atenções e tudo por causa de um vídeo que rapidamente se tornou viral.

A ex-concorrente da “Casa dos Segredos” partilhou, este sábado, 2 de maio, um momento nas redes sociais onde surge ao colo de um homem, numa troca de gestos carinhosos. Apesar de a publicação ter sido apagada pouco depois, já circulava entre seguidores e gerou várias reações.

Perante a polémica, Bernardina esclareceu tudo no Dois às 10: “Estou a ser julgada por um vídeo de 10 segundos”, começou por dizer.

A ex-concorrente garantiu ainda que a pessoa em causa não é alguém recente na sua vida, deixando uma pista importante:

“Esta pessoa até apareceu primeiro na vida dos meus filhos (…) ainda não queria falar muito para não invadir a privacidade da pessoa em questão.”

Quanto ao contexto do vídeo, Bernardina explicou que tudo aconteceu num ambiente familiar e tranquilo:n“Os meus filhos conhecem. Isto não é em minha casa. Estávamos a passar o fim de semana e estava com os meus filhos. Estava a dar o Benfica e até estava a conviver com os meus filhos.”

Sobre o momento em si, desvalorizou as críticas e as interpretações feitas nas redes sociais: “Eu não sei qual é o drama das pessoas. Já não é a primeira vez que os meus filhos me tiram fotos e eternizam momentos dos quatro. Como podem ver, não há nada de mal. Eu dirijo-me a ele, sento-me e dou-lhe um beijo na testa. Não estou aí a cavalgar como dizem.”

A ex-concorrente falou ainda sobre a relação com Badoxa, esclarecendo que a relação que existe é de amizade e os rumores de romance foram aproveitados para marketing do vídeoclip.