Em biquíni, Bernardina Brito mostra impressionante antes e depois: «55 quilos separam estas fotos»

  • Dois às 10
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Bernardina Brito voltou a surpreender os seguidores ao recordar a impressionante transformação física que protagonizou nos últimos anos.

Esta quarta-feira, 5 de agosto, a ex-concorrente de vários reality shows da TVI, que recentemente regressou ao pequeno ecrã como convidada do Big Brother Verão, recorreu ao Instagram para partilhar um registo de "antes e depois".

Na publicação, Bernardina comparou duas fotografias e destacou a diferença de peso entre ambas. "Sim, tu também podes conseguir! 55 quilos separam estas fotos", escreveu na legenda.

A transformação da ex-concorrente não passou despercebida e rapidamente a caixa de comentários encheu-se de mensagens de apoio e admiração. Muitos seguidores elogiaram a força de vontade de Bernardina Brito e destacaram o percurso que tem feito ao longo dos últimos anos.

A publicação voltou, assim, a inspirar os fãs, que fizeram questão de felicitar Bernardina pelos resultados alcançados e pela mudança de estilo de vida.

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Temas: Bernardina Brito Secret Story Big Brother Dois às 10 Reality Show
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