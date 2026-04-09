Filho de Bernardina Brito vive momento tenso na escola: «Não sou apologista, mas…»

  • Dois às 10
  • Há 2h e 58min

Um episódio inesperado que envolveu o filho de Bernardina Brito está a dar que falar. A ex-concorrente recorreu às redes sociais para reagir ao momento tenso e as opiniões dividem-se.

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Momentos de tensão marcaram o dia de Bernardina Brito e tudo aconteceu na escola dos filhos. Através das redes sociais, a ex-concorrente de reality shows revelou que o filho mais velho, Kévim, esteve envolvido num confronto físico depois de tentar defender a irmã, Kyara, de uma abordagem agressiva por parte de outro aluno.

Segundo contou, a situação escalou rapidamente e acabou em agressões entre os dois jovens. Perante o episódio, Bernardina mostrou-se dividida: por um lado, não concorda com a violência, mas, por outro, compreende a atitude do filho. “Não sou apologista que resolvam as coisas assim, mas…”, começou por escrever, deixando no ar o conflito de sentimentos enquanto mãe.

Ainda assim, não escondeu a revolta com o que aconteceu e apontou o dedo à educação de outras crianças: “Ensinar os paizinhos a dar educação”, atirou. O desabafo gerou várias reações nas redes sociais, com opiniões divididas. Enquanto alguns defendem a atitude protetora do jovem, outros reforçam que a violência nunca deve ser o caminho.

Uma situação delicada que volta a levantar o debate sobre os limites — e responsabilidades — dentro e fora das escolas.

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Temas: Bernardina Brito Secret Story Dois às 10
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