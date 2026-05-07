Homem que surge com Bernardina Brito estaria noivo de outra mulher: «Agora estão chateados»

Filho de Isabel morreu minutos depois de a mãe se despedir: «Se achas que é hora de partir, a mamã deixa-te ir»

Depois de ter esclarecido que os rumores de romance com Badoxa faziam apenas parte de uma estratégia de promoção musical, Bernardina esclareceu, no Dois às 10, a polémica do vídeo onde surge com um homem.

As imagens, que estiveram publicadas durante breves instantes no Instagram, mostravam Bernardina em clima de grande proximidade com um homem cuja identidade rapidamente despertou curiosidade nas redes sociais.

Agora, na rubrica ‘Conversas de Café’ do Dois às 10, foram revelados novos detalhes sobre o caso. “Sabemos quem é a pessoa, a verdade é que supostamente essa pessoa está noivo”, revelou Gonçalo Quinaz em direto.

Logo de seguida, Adriano Silva Martins acrescentou mais informação: “Estaria noivo. A noiva é a ex-cunhada do Marco Costa.”

A revelação deixou o painel surpreendido e levou Cristina Ferreira a questionar: “Mas à data deste vídeo estava noivo?” Foi então que Cinha Jardim respondeu sem hesitar: “Estava.” Adriano Silva Martins reforçou ainda: “Parece que sim. Eles agora estão chateados.”

Recorde-se que Bernardina Brito já tinha explicado que o homem em questão não é alguém recente na sua vida e que os próprios filhos já conviviam com ele há algum tempo.