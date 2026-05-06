Quem é o homem misterioso do vídeo? Após vários rumores, Bernardina Brito esclarece tudo

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Depois da polémica em torno do vídeo que rapidamente se tornou viral, Bernardina Brito esclareceu quem é o homem com quem surge nas imagens

A ex-concorrente do Secret Story deu a entender que se trata de uma relação real e não de algo passageiro, deixando claro que o homem já faz parte da sua vida… e da vida dos filhos. “Não é uma pessoa que está na minha vida nem há dois dias, nem há duas semanas. Tanto na minha vida, como na vida dos meus filhos”, começou por explicar.

Mais do que isso, Bernardina revelou um detalhe importante sobre a ligação entre ambos: “Esta pessoa até acabou por aparecer primeiro na vida dos meus filhos, criou uma amizade com eles. Foi o primeiro homem que esteve comigo desde que eu estou separada.”

Perante as críticas ao vídeo, a ex-concorrente não escondeu a revolta e desvalorizou as acusações de comportamento impróprio: “Um dia tem 24 horas (…) e eu estou a ser julgada por um vídeo de 10 segundos. Não há ali nada de mal. Eu até o abraço e dou-lhe um beijo na testa.”

Bernardina fez ainda questão de esclarecer que tudo aconteceu num ambiente familiar e que o vídeo acabou por ser publicado de forma acidental pela própria filha: “No vídeo, é a minha menina que está a gravar, mas ouve-se o miúdo a dizer ‘posta, posta, posta’.”

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A onda de críticas nas redes sociais acabou por afetá-la, sobretudo quando colocaram em causa o seu papel de mãe:
“Quando me metem em causa como mãe, isso magoa-me (…) mas nunca me vai fazer duvidar de que mãe realmente eu sou”, afirmou.

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