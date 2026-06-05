Nova oportunidade ao amor? 13 anos depois, Bernardina Brito e Tiago Ginga surpreendem com abraço especial

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Bernardina Brito e Tiago Ginga voltaram a sentar-se frente a frente. O reencontro acontece na nova edição do videocast The Leite Show, de Flávio Furtado, e promete trazer à tona memórias, confissões e momentos marcantes de uma das relações mais mediáticas dos reality shows em Portugal.

Através das redes sociais, Flávio Furtado revelou alguns detalhes da conversa e garantiu que o programa vai revisitar uma história que continua a despertar curiosidade junto do público. "13 anos depois, o 'The Leite Show' fez o impossível: voltou a juntar Bernardina e Tiago Ginga, um dos casais mais mediáticos dos reality shows em Portugal", pode ler-se na publicação.

Ao longo da conversa, Tiago Ginga assume erros cometidos ao longo da vida e fala da relação que teve com Bernardina Brito. O ex-concorrente recorda os momentos felizes vividos ao lado da mãe do seu filho, Kevin, atualmente com 11 anos, mas reconhece também as falhas que marcaram o percurso de ambos.

Já Bernardina não evita temas delicados e recorda alguns dos episódios mais polémicos da relação, incluindo uma chapada que deu ao ex-companheiro e o momento da famosa palavra "xaroca", que ficou para sempre associado à sua passagem pelo reality show A Quinta.

Mas há mais. Segundo Flávio Furtado, a conversa passa ainda por histórias improváveis, desde um dossier com alegadas provas de traições, mensagens trocadas com outras mulheres e até um vídeo partilhado por engano que gerou polémica.

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Apesar dos momentos difíceis, Tiago Ginga faz questão de deixar um elogio público à ex-companheira. "A melhor mãe do mundo", afirma, sublinhando a admiração que continua a sentir por Bernardina enquanto mãe do filho de ambos.

Entre risos, memórias e algumas revelações surpreendentes, o reencontro deixa ainda uma questão no ar. O próprio Flávio Furtado lança o desafio aos espectadores:

"E quando dois ex-namorados com este passado se voltam a encontrar assim, olhos nos olhos, depois de tantos anos… a pergunta fica inevitavelmente no ar: Será que Bernardina e Tiago estão disponíveis para dar uma segunda oportunidade ao amor?"

Uma conversa que promete não deixar ninguém indiferente.

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