Participou no «Big Brother Famosos» e viveu agora um dos momentos mais marcantes da sua vida. Reconhece?

Olhos vivos, expressão traquina e aquele brilho no olhar de quem nasceu para ir mais longe. Esta fotografia de infância podia ser apenas mais uma daquelas memórias ternurentas resgatadas de um álbum antigo. Mas não é. É uma janela para o passado de Bernardo Sousa, hoje um nome incontornável do automobilismo português e, mais recentemente, presença garantida num dos palcos mais sagrados do desporto motorizado: as 24 Horas de Le Mans.

O madeirense, que muitos conheceram pela primeira vez como concorrente carismático do «Big Brother Famosos 2», é bem mais do que uma figura televisiva. Com um percurso construído a alta velocidade — dos ralis ao mundo exigente da resistência — Bernardo Sousa soma capítulos de superação, foco e paixão pela velocidade. A sua mais recente conquista? A estreia em Le Mans, ao volante do Ford Mustang GT3 #77, como parte da equipa Proton Competition, ao lado dos britânicos Ben Barker e Ben Tuck. Uma missão cumprida com garra, consistência e a resiliência que os grandes momentos exigem.

Esta imagem de criança, agora resgatada do tempo, mostra-nos que a essência estava lá desde cedo: a determinação, a energia, a vontade de vencer. Uma fotografia que emociona, porque carrega consigo o peso de um percurso admirável — da Madeira para o mundo.