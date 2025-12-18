Lembra-se de Tieta? Aos 84 anos, forma física de Betty Faria faz corar muitas mulheres jovens

Aos 84 anos, Betty Faria voltou a surpreender ao mostrar uma vitalidade e uma forma física de fazer inveja, provando que a idade não é um limite quando a energia e a boa disposição falam mais alto.

Foi impossível ficar indiferente. Betty Faria, a eterna protagonista de Tieta, voltou a surpreender os fãs ao mostrar que a idade é apenas um número. Aos 84 anos, a atriz brasileira exibiu uma energia contagiante e uma forma física invejável, merecendo uma onda de elogios nas redes sociais.

O momento aconteceu antes do jogo entre o Flamengo e o PSG, na decisão da Taça Intercontinental. Ainda antes do apito inicial, Betty Faria já estava em clima de festa e protagonizou uma animada dança em casa, ao som de um hino que recorda o histórico título do clube carioca no Mundial de 1981, frente ao Liverpool. O vídeo rapidamente se espalhou pelas redes, com muitos internautas a destacarem a genica e vitalidade da atriz.

Na legenda, Betty Faria não perdeu o humor: “Sou carioca de Copacabana e estou fazendo fisioterapia”, escreveu, arrancando sorrisos aos seguidores, que elogiaram a boa disposição e a excelente condição física da veterana artista.

Quase quatro décadas depois da estreia de Tieta, novela de Aguinaldo Silva que marcou gerações, a atriz continua a dar provas de que mantém o mesmo carisma e presença que a tornaram inesquecível.

Aos 84 anos, Betty Faria segue ativa, confiante e cheia de vida — e prova que o tempo pode passar, mas o brilho permanece.