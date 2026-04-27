“É um alívio imediato”: este dispositivo de 25€ acaba com a comichão das picadas de insetos

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Se procura uma forma segura e sem químicos de aliviar o desconforto das picadas neste verão, este dispositivo térmico é a escolha ponderada para ter sempre à mão

Os mosquitos têm uma habilidade especial para arruinar os melhores momentos ao ar livre, mas este pequeno aparelho da Beurer promete resolver o problema em segundos. Com uma média de 4,5 estrelas e um histórico impressionante de mais de 37 mil avaliações na Amazon, o Beurer BR 60 tornou-se um fenómeno de vendas. No último mês, mais de 100 pessoas garantiram este dispositivo que se encontra agora com um desconto ligeiro, passando dos habituais 30€ para apenas 25€. “Funciona exatamente como descrito e o alívio é quase instantâneo”, afirma um utilizador satisfeito que já não prescinde deste aliado nas noites de verão.

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Calor que neutraliza a picada sem recorrer a químicos

O segredo deste dispositivo está na sua placa de cerâmica que atua diretamente na zona afetada através de calor controlado. Este método natural ajuda a desintegrar as substâncias injetadas pelo inseto, interrompendo a sensação de comichão e reduzindo o inchaço sem necessidade de pomadas pegajosas. O aparelho oferece dois programas distintos, um de 3 segundos para peles sensíveis e outro de 5 segundos para uso regular, sendo seguro inclusive para grávidas. “Já não precisamos de usar cremes ou sprays químicos e as crianças lidam muito bem com o processo porque é muito rápido”, destaca uma das avaliações mais populares na plataforma.

Design compacto para levar para qualquer lado

Além da eficácia, a portabilidade é um dos pontos mais elogiados por quem já comprou. Pequeno e leve, o dispositivo funciona a pilhas e cabe facilmente em qualquer carteira ou estojo de viagem, o que o torna indispensável para férias, acampamentos ou dias de praia. “No início estava cético, mas a verdade é que funciona mesmo e a vermelhidão desaparece muito mais depressa”, confessa outro comprador. Com milhares de provas dadas, o Beurer BR 60 afirma-se como uma solução prática e duradoura para um incómodo que atinge todos os membros da família, garantindo que uma picada inesperada não estraga o resto do dia.

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Veja o dispositivo no vídeo :

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