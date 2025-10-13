Diga adeus aos bichos-da-prata nos móveis. É só isto que tem de fazer

Os bichos-da-prata podem parecer inofensivos, mas rapidamente se tornam uma praga em gavetas e debaixo dos móveis. Descubra estratégias para prevenir a sua aparição.

Já alguma vez reparou em bichos-da-prata a surgir em cima dos seus móveis ou dentro das gavetas? Para impedir que estes pequenos intrusos se instalem em locais indesejados, como debaixo dos móveis ou nas gavetas, é essencial adotar algumas precauções simples.

Estes insetos preferem lugares escuros e são frequentemente atraídos por resíduos de amido, restos de alimentos ou papel, o que torna áreas como despensas e espaços de armazenamento particularmente vulneráveis. Especialistas explicaram ao site How Stuff Works como deve evitar que os bichos-da-prata apareçam em sua casa.

Para prevenir infestações, uma das medidas mais eficazes é reduzir a acumulação de tralha. Guardar objetos em caixas de plástico rígido, em vez de caixas de cartão, e manter o ambiente organizado ajuda a minimizar os esconderijos. Infestações de maior dimensão estão frequentemente associadas à desorganização e à quantidade de objetos armazenados.

A limpeza regular é igualmente fundamental. Limpar as áreas debaixo dos móveis e nas gavetas de forma consistente, usando o aspirador, é uma forma eficaz e simples de eliminar resíduos que possam atrair os bichos-da-prata. Não se esqueça de inspecionar estes espaços durante as limpezas anuais.

Outro fator importante é reduzir a humidade. A presença de água favorece estes insetos, pelo que utilizar desumidificadores ou ventiladores em locais mais propensos a humidade, como caves ou casas-de-banho, ajuda a mantê-los afastados.

É também aconselhável inspecionar periodicamente os espaços de armazenamento. Especialistas recomendam verificar regularmente os locais onde guardamos objetos e ter atenção para não transportar pragas ao mover coisas de um lado para outro, incluindo gavetas, prateleiras e cantos mais escondidos.

Por fim, é crucial evitar fontes de alimento. Os bichos-da-prata são atraídos por produtos ricos em amido, como cereais, massas ou restos de comida. Armazenar estes alimentos em recipientes herméticos e limpar qualquer resíduo das superfícies ajuda a prevenir a sua presença.