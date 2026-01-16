É assim que se consegue impedir que bichos-da-prata apareçam nas gavetas

  Joana Lopes
  Hoje às 15:00
Bicho-da-prata
Bicho-da-prata

Os bichos-da-prata podem transformar gavetas limpas e organizadas num verdadeiro problema. Felizmente, existem métodos simples e eficazes para os manter afastados, garantindo que as suas roupas, papéis e objetos ficam protegidos e livres destes intrusos indesejados.

Já reparou alguma vez em bichos-da-prata a surgirem sobre os seus móveis ou dentro das gavetas? Para impedir que estes pequenos intrusos se instalem em locais indesejados, como debaixo dos móveis ou dentro das gavetas, é essencial adotar algumas precauções simples.

Estes insetos preferem a escuridão e são atraídos por resíduos de amido, restos de comida ou papel, o que torna áreas de armazenamento e despensas particularmente vulneráveis. Especialistas explicaram ao site How Stuff Works como evitar que estes bichos apareçam em casa.

Como prevenir infestações?

Reduzir a acumulação de tralha
A forma mais eficaz de impedir que os bichos-da-prata se estabeleçam é minimizar os seus esconderijos. Guardar objetos em caixas de plástico rígido, em vez de caixas de cartão, e manter o espaço organizado são medidas importantes. Infestações maiores estão frequentemente ligadas à desorganização e ao armazenamento excessivo de objetos.

Limpeza regular
É essencial limpar regularmente os espaços debaixo dos móveis e das gavetas. Aspirar estas áreas é uma das formas mais simples e eficazes de eliminar resíduos que possam atrair os bichos-da-prata. Não se esqueça de verificar estes locais durante as limpezas anuais.

Reduzir a humidade
A humidade elevada é um dos principais fatores que favorecem a presença destes insetos. Utilizar desumidificadores ou ventiladores em zonas propensas à acumulação de humidade, como caves ou casas-de-banho, ajuda a manter os bichos-da-prata afastados.

Inspeccionar periodicamente os espaços de armazenamento
Especialistas recomendam verificar com regularidade os locais onde guardamos objetos. Sempre que mover itens de um lugar para outro, assegure-se de que não está a transportar pragas consigo. Esta inspeção deve incluir gavetas, prateleiras e outros espaços escondidos.

Evitar fontes de alimento
Os bichos-da-prata são atraídos por alimentos ricos em amido, como cereais, massas e restos de comida. Por isso, é fundamental armazenar estes produtos em recipientes herméticos e limpar cuidadosamente qualquer resíduo de alimentos nas superfícies.

