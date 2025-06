Como manter os bichos-da-prata longe dos seus móveis e gavetas

Embora inofensivos, ninguém quer partilhar a casa com estes visitantes indesejados. Saiba como livrar-se deste problema

Já deu por si a encontrar pequenos bichos cinzentos a passear pelos móveis ou escondidos nas gavetas? São os chamados bichos-da-prata e, embora inofensivos, ninguém quer partilhar a casa com estes visitantes indesejados.

Estes insetos preferem ambientes escuros e húmidos, e são especialmente atraídos por resíduos de alimentos, amido ou papel, o que faz com que as despensas e zonas de arrumação se tornem alvos fáceis. Para os manter afastados, existem algumas dicas simples, mas eficazes, recomendadas por um artigo do site How Stuff Works com base em recomendações de especialistas:

Organize e reduza a tralha

Quanto menos esconderijos, melhor. Substitua caixas de cartão por caixas de plástico resistente e mantenha os espaços organizados. A desorganização e o acumular de objetos são um convite para infestações mais sérias.

Limpeza frequente é essencial

Áreas como gavetas e zonas por baixo dos móveis devem ser limpas com regularidade. Aspirar é um método simples e eficaz para eliminar resíduos que podem atrair estes insetos. Lembre-se de incluir estes cantos nas limpezas profundas sazonais.

Diga adeus à humidade

A humidade elevada é uma das principais razões pelas quais os bichos-da-prata se instalam. Aposte em desumidificadores ou use ventiladores em locais como casas de banho ou caves – eles fazem a diferença.

Faça inspeções periódicas

Verifique com regularidade os espaços onde guarda objetos. Sempre que mudar coisas de sítio, certifique-se de que não está a levar uma praga consigo. Gavetas, prateleiras e outros recantos mais escondidos devem ser inspecionados com atenção.

Elimine as fontes de alimento

Estes bichos têm um gosto especial por alimentos ricos em amido – como cereais, massas ou migalhas. A solução? Guarde os alimentos em recipientes herméticos e limpe sempre que houver derrames ou restos nas superfícies.