Pais vivem com a dor de ter perdido o filho num atropelamento: «Deixámos o quarto como ele tinha deixado»

FIlho de Maria e Amândio foi atropelado enquanto andava de bicicleta

Sara Fernandes tem 17 anos e, desde que nasceu, viveu sempre com a ausência de Tiago, o irmão que nunca conheceu. Tiago morreu tragicamente, atropelado por um autocarro, enquanto andava de bicicleta com o pai, Amândio. O acidente, ocorrido em 19 de agosto de 2016, marcou para sempre a vida da família Fernandes, deixando uma dor profunda e uma saudade que permanece viva.

Sara nasceu um ano depois da morte de Tiago e cresceu a ouvir falar dele. Durante a infância, brincou com os brinquedos do irmão e foi descobrindo, pouco a pouco, as histórias que o rodeavam. Quando tinha sete anos, teve a primeira noção de que Tiago estava sepultado no cemitério.

Aos nove anos, Sara começou a compreender melhor a perda. Foi nessa idade que soube que Tiago tinha sido escolhido para ser o seu irmão, antes mesmo de nascer. «Quando soube que tinha sido o meu irmão a escolher o meu nome, achei super fofo», revelou Sara, com um sorriso nostálgico. O nome «Sara» foi, na verdade, um desejo de Tiago, que, antes de morrer, havia expressado o desejo de ter uma irmã com esse nome.

Embora não tenha partilhado momentos com Tiago, a presença de Tiago é constante na vida de Sara. Esta já leu vários cadernos e poemas escritos por Tiago, que estão guardados no sótão da casa dos pais. «Tenho um irmão, a única diferença é que ele não está cá e nunca o conheci», disse Sara..

A perda de Tiago afetou profundamente os pais, Maria José e Amândio Fernandes. Amândio, que estava com Tiago no momento do atropelamento, sente ainda culpa, por vezes, por ter levado o filho a andar de bicicleta naquele dia. Para Maria, a dor da perda é algo que nunca desaparecerá.

Na altura, o casal decidiu manter o quarto do menino intacto. «Deixámos o quarto como ele tinha deixado», contaram. «O facto de as pessoas irem à nossa casa, abrirmos a porta, aquilo criava um mau-estar, as pessoas ficavam se saber o que haviam de nos dizer», disse Maria José, sobre quando as pessoas viam que o quarto do filho ainda estava igual a antes da morte deste.

Após a morte de Tiago, Maria e Amândio tomaram uma decisão importante: queriam ser pais novamente. O desejo de ter uma filha concretizou-se com o nascimento de Sara.

Apesar de Sara nunca ter convivido diretamente com Tiago, esta afirma que sente uma forte conexão com o irmão. Uma das marcas dessa ligação é o medo que sente de andar de bicicleta, refletindo o trauma do acidente que colocou fim à vida de Tiago. No entanto, essa saudade, longe de ser um peso, torna-se uma forma de Sara manter viva a memória do irmão, que, embora esteja ausente fisicamente, vive na sua vida e no coração de toda a família Fernandes.