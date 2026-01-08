Posso ser multado por andar de bicicleta sem capacete? Saiba aqui

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 25min

Andar de bicicleta é uma forma prática e saudável de se deslocar, mas sabia que circular sem capacete pode custar-lhe uma multa? Muitas pessoas desconhecem as regras de segurança e as penalizações previstas na lei. Neste artigo, explicamos quando o uso do capacete é obrigatório, quais são as exceções e como se proteger sem complicações.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Para deslocações curtas dentro das cidades, as bicicletas são uma excelente alternativa. Apesar de não ser necessário ter carta de condução para as conduzir, é fundamental conhecer as regras que deves cumprir.

Sabias que os ciclistas são equiparados a automobilistas e as bicicletas a veículos? Isto significa que quem anda de bicicleta deve respeitar o Código da Estrada, garantindo assim a própria segurança e a dos outros.

Se não sabes quem tem prioridade nas rotundas, que equipamentos são obrigatórios ou que luzes a bicicleta deve ter, continua a ler, porque temos todas as respostas.

Algumas regras essenciais para circular de bicicleta na estrada:

1. Onde circular de bicicleta
Os ciclistas podem circular na estrada, na berma, em ciclovias ou em faixas reservadas a transportes públicos, dependendo da regulamentação municipal neste último caso. Os passeios são destinados apenas a peões, sendo proibida a circulação de bicicletas, exceto para crianças até 10 anos, desde que não coloquem ninguém em perigo nem perturbem os peões.

Tal como os carros, os velocípedes podem apenas usar o passeio quando for necessário para aceder a edifícios ou estacionamentos.

2. Prioridades na estrada
Com a equiparação dos velocípedes a veículos, os ciclistas passaram a seguir a regra da prioridade. Assim, têm prioridade sempre que se apresentem pela direita, salvo sinalização em contrário.

Nas rotundas, os ciclistas podem circular na pista mais à direita, mas devem ter atenção, pois os veículos que circulam mais à esquerda e pretendem sair da rotunda têm prioridade.

3. Uso do capacete: recomendado, mas não obrigatório
Há dúvidas sobre a obrigatoriedade do capacete. Embora não seja obrigatório, é fortemente recomendado. Mesmo em bicicletas elétricas, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) esclareceu que o capacete não é obrigatório.

4. Sinalizar mudanças de direção
Mesmo que a maioria das bicicletas não tenha piscas, é essencial sinalizar as manobras com antecedência utilizando as mãos sempre que mudares de direção.

5. Respeitar os sinais luminosos
Parar no vermelho é obrigatório. Avançar apenas quando o sinal permite é uma infração sujeita a coima. Portanto, ao encontrar um semáforo vermelho, o ciclista deve parar e aguardar como os restantes veículos.

6. Iluminação adequada
O Código da Estrada determina que as bicicletas tenham sinalização luminosa desde o anoitecer até ao amanhecer e em condições meteorológicas adversas (Portaria n.º 311-B/2005).

As regras exigem:

  • Luz branca na frente, com feixe contínuo visível a 100 metros;

  • Luz vermelha na retaguarda, visível a 100 metros, contínua ou intermitente;

  • Refletores brancos à frente e vermelhos atrás, e refletores âmbar ou brancos nas rodas se for um cabo único refletor em circunferência completa.

Em caso de avaria nas luzes, a bicicleta deve ser conduzida à mão.

7. Circular em pares e ocupar a faixa completa
É permitido andar em pares na estrada, desde que não ponha ninguém em perigo nem atrapalhe o trânsito. Também é permitido ocupar toda a faixa de rodagem dentro das localidades, mas o ciclista deve ir sempre o mais à direita possível.

8. Prioridade ao atravessar faixas de rodagem
A menos que a sinalização indique o contrário, “os condutores devem ceder passagem aos velocípedes que atravessem as faixas de rodagem nas passagens assinaladas”, de acordo com o Código da Estrada.

9. Proibição de telemóvel e auriculares
O uso do telemóvel é proibido enquanto se anda de bicicleta, tal como ao volante de um veículo motorizado. Também não se deve utilizar auriculares em ambos os ouvidos, apenas num, para garantir atenção total à estrada.

10. Outros pontos importantes
Ao pedalar, os pés devem estar nos pedais e as mãos no guiador, exceto para sinalizar. Ambas as rodas devem permanecer em contacto com a estrada. Para transportar cargas, é obrigatório usar dispositivos próprios, como caixas ou reboques.

Temas: Bicicleta Capacete

RELACIONADOS

De certeza que sabe fazer uma rotunda? Este erro é muito frequente

Afinal, as motas podem furar as filas de trânsito? Quase todos falham a resposta

Atravessar uma passadeira de trotinete, bicicleta ou mota é legal?

Poucos condutores conhecem a função escondida no pedal do travão do carro

Dicas

Este erro parece insignificante, mas arruína o arroz de pato

Há 2h e 5min

Há um novo “Algarve” em Portugal — e promete ser escolha dos portugueses em 2026

Há 2h e 10min

Guarda pilhas usadas? Não faz ideia do valor que tem nas mãos

Há 2h e 40min

Em 2025, ganhou o título de “joia escondida de Portugal” e promete ser um destino de férias cobiçado em 2026

Há 3h e 40min

Esqueça o aspirador manual: este robot mapeia a casa, aspira e lava por si

Hoje às 12:07

Imagine as suas férias de 2026 nesta praia. Parece em Ibiza, mas está a apenas 1 hora de Portugal

Hoje às 11:00

Depois de ler isto, nunca mais vai tomar banho a esta hora

Hoje às 10:25
MAIS

Mais Vistos

Suzana Garcia revela ter informações sobre Maycon Douglas: “Não há namorada nenhuma”

Hoje às 12:37

As imagens inéditas do romance de Maycon Douglas que poucos conheciam antes da sua morte

Hoje às 10:44

Repórter da TVI denuncia mensagens suspeitas enviadas por Maycon Douglas: “Temos essa mensagens”

Hoje às 12:24

Filho de Ruben e Tatiana Boa Nova surpreende Cláudio Ramos com recado: “Esta é para o Cláudio”

Ontem às 11:06

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

30 ideias de jantares económicos para poupar no pós-Natal

Hoje às 09:00

Se tiver uma air fryer em casa, nunca mais deite fora as cascas das batatas

6 jan, 14:00

Refogado: nunca deite a cebola e o alho ao mesmo tempo

31 dez 2025, 16:00

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

22 dez 2025, 08:21

Fora do Estúdio

Maycon Douglas: o último grande gesto de amizade de um ex-concorrente do «Secret Story» que está a emocionar os fãs

Há 2h e 21min

Namorada de Maycon Douglas mostra-se pela primeira vez após a morte do jovem: «Dava tudo para ter-te parado a tempo»

Hoje às 10:55

De Afonso Leitão a João Ricardo. Ex-concorrentes que partilharam casa com Maycon Douglas juntam-se para se despedir do DJ

Hoje às 09:26

Longe de Portugal, Cristina Ferreira reage à morte de Maycon Douglas

Hoje às 09:02

Fotos

Este erro parece insignificante, mas arruína o arroz de pato

Há 2h e 5min

Há um novo “Algarve” em Portugal — e promete ser escolha dos portugueses em 2026

Há 2h e 10min

Maycon Douglas: o último grande gesto de amizade de um ex-concorrente do «Secret Story» que está a emocionar os fãs

Há 2h e 21min

Posso ser multado por andar de bicicleta sem capacete? Saiba aqui

Há 2h e 25min