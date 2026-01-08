Posso ser multado por andar de bicicleta sem capacete? Saiba aqui

Andar de bicicleta é uma forma prática e saudável de se deslocar, mas sabia que circular sem capacete pode custar-lhe uma multa? Muitas pessoas desconhecem as regras de segurança e as penalizações previstas na lei. Neste artigo, explicamos quando o uso do capacete é obrigatório, quais são as exceções e como se proteger sem complicações.

Para deslocações curtas dentro das cidades, as bicicletas são uma excelente alternativa. Apesar de não ser necessário ter carta de condução para as conduzir, é fundamental conhecer as regras que deves cumprir.

Sabias que os ciclistas são equiparados a automobilistas e as bicicletas a veículos? Isto significa que quem anda de bicicleta deve respeitar o Código da Estrada, garantindo assim a própria segurança e a dos outros.

Se não sabes quem tem prioridade nas rotundas, que equipamentos são obrigatórios ou que luzes a bicicleta deve ter, continua a ler, porque temos todas as respostas.

Algumas regras essenciais para circular de bicicleta na estrada:

1. Onde circular de bicicleta

Os ciclistas podem circular na estrada, na berma, em ciclovias ou em faixas reservadas a transportes públicos, dependendo da regulamentação municipal neste último caso. Os passeios são destinados apenas a peões, sendo proibida a circulação de bicicletas, exceto para crianças até 10 anos, desde que não coloquem ninguém em perigo nem perturbem os peões.

Tal como os carros, os velocípedes podem apenas usar o passeio quando for necessário para aceder a edifícios ou estacionamentos.

2. Prioridades na estrada

Com a equiparação dos velocípedes a veículos, os ciclistas passaram a seguir a regra da prioridade. Assim, têm prioridade sempre que se apresentem pela direita, salvo sinalização em contrário.

Nas rotundas, os ciclistas podem circular na pista mais à direita, mas devem ter atenção, pois os veículos que circulam mais à esquerda e pretendem sair da rotunda têm prioridade.

3. Uso do capacete: recomendado, mas não obrigatório

Há dúvidas sobre a obrigatoriedade do capacete. Embora não seja obrigatório, é fortemente recomendado. Mesmo em bicicletas elétricas, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) esclareceu que o capacete não é obrigatório.

4. Sinalizar mudanças de direção

Mesmo que a maioria das bicicletas não tenha piscas, é essencial sinalizar as manobras com antecedência utilizando as mãos sempre que mudares de direção.

5. Respeitar os sinais luminosos

Parar no vermelho é obrigatório. Avançar apenas quando o sinal permite é uma infração sujeita a coima. Portanto, ao encontrar um semáforo vermelho, o ciclista deve parar e aguardar como os restantes veículos.

6. Iluminação adequada

O Código da Estrada determina que as bicicletas tenham sinalização luminosa desde o anoitecer até ao amanhecer e em condições meteorológicas adversas (Portaria n.º 311-B/2005).

As regras exigem:

Luz branca na frente , com feixe contínuo visível a 100 metros;

Luz vermelha na retaguarda , visível a 100 metros, contínua ou intermitente;

Refletores brancos à frente e vermelhos atrás, e refletores âmbar ou brancos nas rodas se for um cabo único refletor em circunferência completa.

Em caso de avaria nas luzes, a bicicleta deve ser conduzida à mão.

7. Circular em pares e ocupar a faixa completa

É permitido andar em pares na estrada, desde que não ponha ninguém em perigo nem atrapalhe o trânsito. Também é permitido ocupar toda a faixa de rodagem dentro das localidades, mas o ciclista deve ir sempre o mais à direita possível.

8. Prioridade ao atravessar faixas de rodagem

A menos que a sinalização indique o contrário, “os condutores devem ceder passagem aos velocípedes que atravessem as faixas de rodagem nas passagens assinaladas”, de acordo com o Código da Estrada.

9. Proibição de telemóvel e auriculares

O uso do telemóvel é proibido enquanto se anda de bicicleta, tal como ao volante de um veículo motorizado. Também não se deve utilizar auriculares em ambos os ouvidos, apenas num, para garantir atenção total à estrada.

10. Outros pontos importantes

Ao pedalar, os pés devem estar nos pedais e as mãos no guiador, exceto para sinalizar. Ambas as rodas devem permanecer em contacto com a estrada. Para transportar cargas, é obrigatório usar dispositivos próprios, como caixas ou reboques.