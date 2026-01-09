É permitido atravessar uma passadeira de trotinete, bicicleta ou mota? Eis o que diz a lei

  • Joana Lopes
  • Ontem às 16:00
Trotinete elétrica Taus II (foto: divulgação)
Trotinete elétrica Taus II (foto: divulgação)
Trotinete elétrica Taus II

Muitas pessoas usam trotinetes, bicicletas ou motas para se deslocarem na cidade, mas a dúvida é comum: podem atravessar a passadeira como os peões, ou existem regras específicas? Descobre o que diz a lei e como circular em segurança.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em Portugal, a legislação é clara relativamente ao uso das passadeiras: não é legal atravessar uma passadeira montado numa trotinete, bicicleta ou mota.

As passadeiras destinam-se exclusivamente a peões, sendo fundamental perceber em que situações alguém que circula numa bicicleta, trotinete ou mota é considerado peão pelo Código da Estrada.

A lei define quem pode ser equiparado a peão. Entre os exemplos mencionados, incluem-se “a condução à mão de velocípedes de duas rodas” e “o trânsito de pessoas utilizando trotinetas (…) sem motor”. Isto torna a interpretação simples: quem circula numa bicicleta ou trotinete elétrica só pode atravessar uma passadeira desmontado e empurrando o veículo. Nessas circunstâncias, é tratado como peão e pode utilizar a passadeira normalmente.

Por outro lado, trotinetes e bicicletas sem motor estão automaticamente incluídas na categoria de utilizadores equiparados a peões, podendo atravessar passadeiras desde que cumpram as regras de segurança aplicáveis a qualquer peão.

Relativamente às motas, não existe qualquer exceção: por se tratarem de veículos motorizados, não podem atravessar passadeiras, seja montadas ou empurradas. Devem sempre utilizar cruzamentos e vias destinadas a veículos.

Temas: Bicicleta Trotinete Mota

RELACIONADOS

Afinal, as motas podem furar as filas de trânsito? Quase todos falham a resposta

Posso ser multado por andar de bicicleta sem capacete? Saiba aqui

Levar isto no carro pode parecer inofensivo, mas pode resultar numa multa de 1.500 euros

Poucos condutores conhecem a função escondida no pedal do travão do carro

Dicas

É por isto que deve sempre abrir a porta do carro com a mão direita

Ontem às 17:00

Especialista revela chá caseiro que promete curar a gripe mais rápido

Ontem às 15:00

Não vá a um casamento sem ler isto. É este o valor em dinheiro que se deve oferecer

Ontem às 14:00

Este erro parece insignificante, mas arruína o arroz de pato

8 jan, 16:05

Há um novo “Algarve” em Portugal — e promete ser escolha dos portugueses em 2026

8 jan, 16:00

Posso ser multado por andar de bicicleta sem capacete? Saiba aqui

8 jan, 15:45

Guarda pilhas usadas? Não faz ideia do valor que tem nas mãos

8 jan, 15:30
MAIS

Mais Vistos

Suzana Garcia revela ter informações sobre Maycon Douglas: “Não há namorada nenhuma”

8 jan, 12:37

As imagens inéditas do romance de Maycon Douglas que poucos conheciam antes da sua morte

8 jan, 10:44

Repórter da TVI denuncia mensagens suspeitas enviadas por Maycon Douglas: “Temos essa mensagens”

8 jan, 12:24

Nutricionista dá dicas para aumentar o sistema imunitário no pico da Gripe A

Ontem às 10:14

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

30 ideias de jantares económicos para poupar no pós-Natal

8 jan, 09:00

Se tiver uma air fryer em casa, nunca mais deite fora as cascas das batatas

6 jan, 14:00

Refogado: nunca deite a cebola e o alho ao mesmo tempo

31 dez 2025, 16:00

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

22 dez 2025, 08:21

Fora do Estúdio

«Pode ter sido assassinado»: morte de Maycon Douglas é notícia na imprensa internacional

Ontem às 16:51

Funeral de Maycon Douglas: agência funerária de Marcelo Palma emite comunicado

Ontem às 16:02

Autora da canção dedicada a Maycon Douglas tem ligação especial ao jovem que perdeu a vida no mar da Nazaré

Ontem às 14:10

A soluçar, Ruben Silvestre chora morte de Maycon Douglas: «Desculpa se alguma vez te falhei»

Ontem às 11:27

Fotos

É por isto que deve sempre abrir a porta do carro com a mão direita

Ontem às 17:00

«Pode ter sido assassinado»: morte de Maycon Douglas é notícia na imprensa internacional

Ontem às 16:51

Funeral de Maycon Douglas: agência funerária de Marcelo Palma emite comunicado

Ontem às 16:02

É permitido atravessar uma passadeira de trotinete, bicicleta ou mota? Eis o que diz a lei

Ontem às 16:00