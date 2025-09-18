Bifanas à portuguesa com molho tradicional. Só precisa de um robot tipo Bimby

Descubra como preparar bifanas à portuguesa com um molho autêntico, suculento e cheio de sabor, sem complicações. Com a ajuda de um robot tipo Bimby, terá um prato tradicional pronto em poucos minutos, perfeito para qualquer refeição.

Vai receber amigos ou família e pensou num churrasco, mas não quer perder horas a preparar a carne? Temos a solução: bifanas feitas na Bimby, para aproveitar o tempo com os seus convidados sem stress na grelha.

A receita foi partilhada pela Agente Bimby @margaridafelgueiras_bimby no Instagram e é muito simples de seguir. Basta cumprir estes passos:

Ingredientes:

2 cebolas;

2 dentes de alho;

30 g de azeite;

100 cl de cerveja;

3 c. sopa de concentrado de tomate;

4 c. sopa de massa de pimentão;

1 kg de bifanas bem finas;

Cominhos q.b.;

Sal q.b.;

Piri-piri q.b.;

2 folhas de louro.

Preparação

Coloque a cebola, os dentes de alho e o azeite no copo. Pique 5 segundos/velocidade 7. Adicione as folhas de louro. Cozinhe 5 minutos/120 °C/Inversa/velocidade 1 (usar o cesto em vez do copo medida). Acrescente o concentrado de tomate, a massa de pimentão, os cominhos e a cerveja. Cozinhe 5 minutos/100 °C/Inversa/velocidade colher (usar o cesto em vez do copo medida). Retire as folhas de louro e triture tudo 1 minuto, começando na velocidade 5 e aumentando progressivamente até à 7. Adicione as bifanas, o sal e o piri-piri, envolvendo com a espátula (sugerem-se cerca de 3 c. chá de sal). Cozinhe 30 minutos/Varoma/Inversa/velocidade 1 (usar o cesto em vez do copo medida). Sirva e desfrute da refeição.

Dica: Pode colocar a borboleta antes do passo 8, para evitar que a carne se desfaça.