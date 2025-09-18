Bifanas à portuguesa com molho tradicional. Só precisa de um robot tipo Bimby

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 14min
Bifana
Bifana

Descubra como preparar bifanas à portuguesa com um molho autêntico, suculento e cheio de sabor, sem complicações. Com a ajuda de um robot tipo Bimby, terá um prato tradicional pronto em poucos minutos, perfeito para qualquer refeição.

Vai receber amigos ou família e pensou num churrasco, mas não quer perder horas a preparar a carne? Temos a solução: bifanas feitas na Bimby, para aproveitar o tempo com os seus convidados sem stress na grelha.

A receita foi partilhada pela Agente Bimby @margaridafelgueiras_bimby no Instagram e é muito simples de seguir. Basta cumprir estes passos:

Ingredientes:

  • 2 cebolas;

  • 2 dentes de alho;

  • 30 g de azeite;

  • 100 cl de cerveja;

  • 3 c. sopa de concentrado de tomate;

  • 4 c. sopa de massa de pimentão;

  • 1 kg de bifanas bem finas;

  • Cominhos q.b.;

  • Sal q.b.;

  • Piri-piri q.b.;

  • 2 folhas de louro.

Preparação

  1. Coloque a cebola, os dentes de alho e o azeite no copo.

  2. Pique 5 segundos/velocidade 7.

  3. Adicione as folhas de louro.

  4. Cozinhe 5 minutos/120 °C/Inversa/velocidade 1 (usar o cesto em vez do copo medida).

  5. Acrescente o concentrado de tomate, a massa de pimentão, os cominhos e a cerveja.

  6. Cozinhe 5 minutos/100 °C/Inversa/velocidade colher (usar o cesto em vez do copo medida).

  7. Retire as folhas de louro e triture tudo 1 minuto, começando na velocidade 5 e aumentando progressivamente até à 7.

  8. Adicione as bifanas, o sal e o piri-piri, envolvendo com a espátula (sugerem-se cerca de 3 c. chá de sal).

  9. Cozinhe 30 minutos/Varoma/Inversa/velocidade 1 (usar o cesto em vez do copo medida).

  10. Sirva e desfrute da refeição.

Dica: Pode colocar a borboleta antes do passo 8, para evitar que a carne se desfaça.

