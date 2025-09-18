Bifanas à portuguesa com molho tradicional. Só precisa de um robot tipo Bimby

Descubra como preparar bifanas à portuguesa com um molho autêntico, suculento e cheio de sabor, sem complicações. Com a ajuda de um robot tipo Bimby, terá um prato tradicional pronto em poucos minutos, perfeito para qualquer refeição.
Vai receber amigos ou família e pensou num churrasco, mas não quer perder horas a preparar a carne? Temos a solução: bifanas feitas na Bimby, para aproveitar o tempo com os seus convidados sem stress na grelha.
A receita foi partilhada pela Agente Bimby @margaridafelgueiras_bimby no Instagram e é muito simples de seguir. Basta cumprir estes passos:
Ingredientes:
-
2 cebolas;
-
2 dentes de alho;
-
30 g de azeite;
-
100 cl de cerveja;
-
3 c. sopa de concentrado de tomate;
-
4 c. sopa de massa de pimentão;
-
1 kg de bifanas bem finas;
-
Cominhos q.b.;
-
Sal q.b.;
-
Piri-piri q.b.;
-
2 folhas de louro.
Preparação
-
Coloque a cebola, os dentes de alho e o azeite no copo.
-
Pique 5 segundos/velocidade 7.
-
Adicione as folhas de louro.
-
Cozinhe 5 minutos/120 °C/Inversa/velocidade 1 (usar o cesto em vez do copo medida).
-
Acrescente o concentrado de tomate, a massa de pimentão, os cominhos e a cerveja.
-
Cozinhe 5 minutos/100 °C/Inversa/velocidade colher (usar o cesto em vez do copo medida).
-
Retire as folhas de louro e triture tudo 1 minuto, começando na velocidade 5 e aumentando progressivamente até à 7.
-
Adicione as bifanas, o sal e o piri-piri, envolvendo com a espátula (sugerem-se cerca de 3 c. chá de sal).
-
Cozinhe 30 minutos/Varoma/Inversa/velocidade 1 (usar o cesto em vez do copo medida).
-
Sirva e desfrute da refeição.
Dica: Pode colocar a borboleta antes do passo 8, para evitar que a carne se desfaça.